1. August 2019, 22:06 Uhr Zusammenarbeit fixiert Internationale Kooperation

Klinikum Erding schließt Vertrag mit Arabischen Emiraten

Das Klinikum Erding hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen Kooperationsvertrag zur Behandlung und Betreuung von arabischen Patienten abgeschlossen, wie Landrat Martin Bayerstorfer am Donnerstag bei einem Pressegespräch des CSU-Kreisverbands sagte. Ausgangspunkt sei eine Anfrage des Konsulats in München gewesen, wo man daraufhin das Spektrum der Tätigkeiten am Erdinger Krankenhaus vorgestellt habe. Mit ein Grund für die Zusammenarbeit sei die gute Arbeit und der international bekannte Name von Arzt Mojtaba Sadeghi gewesen. Mojtaba Sadeghi ist seit Mai 2012 Chefarzt der Abteilung für Gefäßchirurgie am Klinikum Landkreis Erding. Der gebürtige Iraner lebt seit seinem 23. Lebensjahr in München und hat sein Medizinstudium an der Ludwigs-Maximilian-Universität München absolviert.

Landrat Bayerstorfer betonte, dass die Kooperation für den Landkreis "keine größere Risiken" beinhalte, zumal sie jederzeit kündbar sei. Die Einnahmen, die durch arabische Patienten erzielt würden, würden "on the top" erzielt, sie seien reine Einnahmen für die Klinik, da sie außerhalb des Budgets der Krankenkassen eingenommen würden. "Eine solche Kooperationsvereinbarung stellt ein Herausstellungsmerkmal für unser Krankenhaus dar", so Landrat Bayerstorfer. "Hier hat sich das Klinikum Landkreis Erding in der starken Konkurrenz zu den Münchener Kliniken in den letzten Jahren einen Namen gemacht, auf den wir stolz sein können."

Die Kooperation existiert laut Bayerstorfer bereits seit nahezu neun Jahren. Aufgrund der "überaus erfolgreichen Zusammenarbeit" habe das Konsulat darum gebeten, diese Kooperation nun auch in einer schriftlichen Vereinbarung zu festzuhalten.