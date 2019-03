1. März 2019, 22:02 Uhr Zolling Mathe-Intensivkurse in den Ferien

Die Volkshochschule Zolling bietet unter der Leitung von Ulrich Kaiser Intensivkurse in den Faschingsferien im Fach Mathe an. Diese Kurse dienen der Vorbereitung für die Abschlussprüfungen 2019. In den Ferienkursen wird der wichtigste Stoff - je nach Schultyp - wiederholt, vertieft, trainiert und gefestigt. Die Kurse starten am Montag, 4. März, und gehen bis Donnerstag, 7. März. Sie finden im Jugendhaus Zolling, Moosburger Straße 10, Raum 1/Dachgeschoss, statt. Für folgende Kurse sind noch Plätze frei: Zwölfte Klasse Gymnasium, elf bis 14 Uhr; Zwölfte Klasse FOS/BOS, nicht-technischer Zweig, acht bis elf Uhr; Zwölfte Klasse FOS/BOS, technischer Zweig, 15 bis 18 Uhr; 13. Klasse FOS/BOS, 18 bis 21 Uhr.

Falls zu wenige Anmeldungen für die einzelnen Kurse vorliegen, werden diese zusammengefasst. Diese Kurse und die Kurse für Real- und Mittelschüler werden auch in den Osterferien angeboten. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0 81 67/69 43 32, per E-Mail (vhs-zolling@vhs-moosburg.de) oder im Internet (www.vhs-moosburg.de).