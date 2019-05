28. Mai 2019, 17:47 Uhr Zahlreiche Vorführungen Leistungsschau

Das Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe ist Gastgeber beim Tag der Bundeswehr. Zu sehen gibt es vom "Größten bis zum Kleinsten, vom Panzer bis zum Molekül". Auch ein A400 schaut vorbei

Von Gerhard Wilhelm, Erding

Die Wehrwissenschaftliches Institut für Werk- und Betriebsstoffe (Wiweb) ist am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 17 Uhr, Gastgeber beim Tag der Bundeswehr. Gezeigt werden soll, was bei den militärischen, wehrtechnischen und wehrwissenschaftlichen Dienststellen hinter den Kasernentoren passiert. Dazu gibt es zahlreiche Vorführungen und den Überflug eines Transporters A400. Erding ist einer von drei Standorten in Bayern, die ihre Pforten für die Öffentlichkeit öffnen. Erwartet werden rund 10 000 Besucher. Einen Tag zuvor feiert das Institut zudem sein 60-jähriges Bestehen - allerdings nur mit geladenen Gästen.

Deutschlandweit lädt die Bundeswehr an diesem Samstag an 14 Standorten ein, darunter auch in Erding. Doch es ist nicht der Fliegerhorst, der seine Tore öffnet, sondern der "TÜV der Bundeswehr", wie Marc-Jeffrey Hinnemann, Leiter des Technikum für Faserverbundstoffe und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit sagt. Und es ist mit einer Fläche von rund 350 auf 250 Metern und etwa 250 Mitarbeitern der kleinste Standort. Trotzdem hat man viel vor an dem Tag. "Wir wollen vom Größten bis zum Kleinsten zeigen, was die Bundeswehr alles hat, vom Panzer bis zum Molekül", sagt Heinrich Dinnebier, der organisatorisch für den Tag der offenen Tür zuständig ist.

Ein wenig soll auch das Image der Bundeswehr, das zuletzt ein wenig unter Skandalen gelitten habe, aufgebessert werden. Dazu sind an dem Nachmittag rund 650 Aussteller vor Ort, aus dem militärischen und zivilen Bereich. Und es gibt jede Menge militärisches Gerät zu sehen. Zum Beispiel 17 gepanzerte Fahrzeuge, darunter der modernste Panzer des Heeres, der Leopard A2, drei Hubschrauber und einen Tornado. Zudem gibt es gegen 15.10 Uhr den Überflug des neuen Militärtransporters Airbus A400.

Die Erdinger werden bereits von Anfang Juni an einiges von den Vorbereitungen mitbekommen, wenn militärisches Gerät mit Tiefladern angeliefert wird. Ein Termin steht schon fest: Dienstag, 11. Juni, wird der Kampfjet Tornado von der Instandhaltung auf dem Fliegerhorst über die Alte Römerstraße ans Institut verlegt. Ursprünglich wollte man ihn werbewirksam mitten durch Erding transportieren, aber das verhinderte das Stadttor. Es ist zehn Zentimeter zu schmal. Selbst mit abmontierten Flügel passe der Jet nicht durch, sagt Hinnemann.

Den ganzen Tag über gibt es zudem Vorführungen, bei denen man teilweise sogar selber mitmachen kann, wie zum Beispiel bei einem Fallschirmsprungsimulator. Außerdem zeigen Diensthunde ihr Können, Drohnen fliegen, ein "Racing Team" ist am Start und Taucher werden unter Wasser schweißen. Auch das Wiweb wird seine breite Palette an Aufgaben zeigen. Von der Entwicklung neuer Funktionskleidung für die Truppe, über Prüftechniken und die Reparatur von Verbundstoffen, einen Laborcontainer, der Betriebsstoffe, wie Kerosin oder Schmiermittel auf ihre Tauglichkeit vor Ort prüft und unter anderem in Afghanistan im Einsatz ist. Modernste Technik ist beim Einsatz von 3D-Druckern und einem 3D-Körperscanner zu sehen. Um 12.45 Uhr werden über dem Gelände zudem Fallschirmspringer abgesetzt und um 13 Uhr wird auf einer Großleinwand Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine Rede halten. Für Kinder gibt es zudem Kinderschminken und eine Hüpfburg.

Aber auch ans leibliche Wohl wurde gedacht: sieben "Food Trucks" verköstigen die Besucher. Zudem gibt es die "Erbse reloaded", wie Hinnemann sagt. Den beliebten Erbseneintopf der Aktion Erbse, die seit einem Jahr das BRK fortsetzt.

Zum Tag der offenen Türe kommt man am Samstag nur auf zwei Wegen: mit einem Shuttlebus, der rund alle zehn Minuten vom S-Bahnhof Erding fährt, oder mit dem Auto. Dann darf man auf der drei Kilometer langen Start- und Landebahn des Fliegerhorstes parken. Zufahrt ist über die B 388 bei Oberstrogen. Von dort pendeln dann ebenfalls Busse.

Weitere Infos zum Tag der Bundeswehr in Erding sind unter https://tag-der-bundeswehr.de/standorte/erding/ zu finden.