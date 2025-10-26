was ist los in meinem Landkreis? Worüber wird gerade in der Politik diskutiert? Welche Straßen sind gesperrt, welche Termine sind für mich wichtig? Und welche Veranstaltungen finden in den nächsten Tagen statt?

All das können Sie künftig auch direkt erfahren, auf Ihrem Handy, mit unserem neuen Service: Die Süddeutsche Zeitung startet für jeden Landkreis rund um die Landeshauptstadt einen eigenen Whatsapp-Kanal. Über diesen können Sie alles Wissenswerte erfahren. Den Service gibt es für den Landkreis München sowie für die Landkreise Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Erding, Ebersberg und Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Kanäle sollen ein ständiger Begleiter im Alltag sein und ein Wegweiser durch die Woche.

Wir präsentieren Ihnen dort nicht nur die für Sie relevanten und interessanten SZ-Geschichten aus der Nachbarschaft, auch Nachrichten und Termine aus den einzelnen Landkreisen werden Ihnen direkt aufs Handy geschickt.

Für diesen Service arbeitet die SZ mit dem Medien-Start-up Beatsquares zusammen. Die Zusammenfassungen und Termine werden automatisiert aus seriösen öffentlichen Quellen generiert und vor der Publikation von der Redaktion überprüft. Denn es ist unser Anspruch, Ihnen gut aufbereitete und einordnende Nachrichten zukommen zu lassen und Sie mit klug ausgewählten Veranstaltungs- und Kulturtipps zu versorgen – und dies umfangreicher, als wir das in der gedruckten Zeitung abbilden können. Nutzen Sie diese Kanäle also auch gerne als Ergänzung zu Ihrem Zeitungsabo!

So gelangen Sie zu unserem neuen Angebot: Über diesen Link gelangen Sie auf die Internetseite, über die Sie die Kanäle auswählen und kostenlos abonnieren können. Alternativ können Sie auch auf das Asset am Textende klicken. Um einen unserer Whatsapp-Kanäle zu nutzen, müssen Sie kein SZ-Abo besitzen.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre SZ-Redaktion