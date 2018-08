10. August 2018, 16:49 Uhr Weiher-Feia in Erding Das Fest kann beginnen

Wasserwacht lädt an den Kronthaler Weiher zu "Erdings größter Strandparty"

Mit etwa 3000 Sitzplätzen und 100 Stehtischen ist der Weiher-Feia-Biergarten bestens ausgestattet, wenn an diesem Samstag um 13 Uhr die ersten Gäste kommen. "Wir rechnen mit 7000 Besuchern wie in den vergangenen Jahren", sagt Siegfried Ippisch vom Organisationsteam der Wasserwacht. Bevor die Party richtig losgeht, wirbt die Wasserwacht bis 17.30 Uhr neue Mitglieder an. Kinder und Erwachsene dürfen mit Rettungsbooten an Naturschutzfahrten über den Weiher teilzunehmen. "Für Besucher ist es etwas besonderes, wenn man mal schneller über den See fährt als sonst", erklärt Ippisch. Außerdem lernten die Teilnehmer etwas über Tiere im Erholungsgebiet.

Dass das Event wegen des Wetters abgesagt wird, hält Ippisch für ausgeschlossen. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Feier stattfindet." Um die Sicherheit macht er sich ebenfalls keine Sorgen. "Es sind zwischen dreißig und vierzig Kräfte der Wasserwacht sowie etwa zwanzig Rettungssanitäter im Einsatz." Auch Notärzte stünden bereit. Aus Jugendschutzgründen sind zusätzlich Security, Polizei und das Jugendamt vor Ort. Ippisch bezeichnet das Event daher als "eines der sichersten im Umkreis". Auch die Parksituation sei geregelt. "Die Besucher dürfen den Volksfestplatz nutzen", so Ippisch. Da er vor allem mit Besuchern aus Erding rechnet, erwartet er viele Radfahrer und Fußgänger.

Außer der Stadtkapelle Erding sorgen die Coverband Gerry und Gary und Rock Antenne-DJ Alex Wangler für musikalische Unterhaltung. Wangler erfüllt auch individuelle Musikwünsche. Die Gäste dürfen sich auf eine breite Essensauswahl freuen. Getränke gibt es an der Wasserwacht-Bar und an den Schankwägen des Erdinger Weißbräus, das seine Einnahmen an die Wasserwacht spendet. Damit es keine Unfälle gibt, werden laut Ippisch ausschließlich Plastikflaschen ausgegeben. Wer eine Glasflasche mitbringt, dem wird sie abgenommen. Schankschluss ist um 0.30 Uhr, dann geht es noch weiter im Weekend Club am Volksfestplatz mit der After-Show-Party. koha