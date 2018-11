14. November 2018, 17:30 Uhr Weekend Club Ein paar Wochen Gnadenfrist

Wegen juristischer Fristen und Rechtsmittel greift der Sofortvollzug zur Schließung der Diskothek erst später

Von F. Tempel, R. Bluhme, Erding

Das Verwaltungsgericht München hat zwar die sofortige Schließung der Diskothek Weekend Club angeordnet. Dennoch wird der Discobetrieb wohl noch mehrere Wochen weiterlaufen. Dass es seine Zeit dauert, bis der Sofortvollzug greift, liegt an juristischen Fristen und Rechtsmitteln. An diesem Freitag heißt es deshalb weiterhin "Weekend is calling", und auch am Samstag darf man zu "Hits der 2000er Jahre Non-Stop" von 22 bis 5 Uhr früh tanzen und feiern. Die vorerst letzte angekündigte Disconacht findet laut Selbstauskunft im Netz am Freitag, 30. November, unter dem Motto "We love 90s" statt.

Die sechs Nachbarn, die wegen nicht erträglicher Lärmbelästigung vor allem durch tiefe, wummernde Bassfrequenzen geklagt hatten, bekamen am Dienstag in der Verhandlung am Verwaltungsgericht München weitgehend Recht. Juristisch war die Sache relativ einfach, da für eine Diskothek im Gebäude der ehemaligen Schiaßn, die der Fischers Wohltätigkeitsstiftung gehört, keine ordentliche Genehmigung existiert. Es kommt rechtlich auch nicht darauf an, ob in früheren Zeiten in demselben Gebäude bereits Diskotheken existiert hatten. Denn selbst wenn es früher einmal eine Disco-Genehmigung gegeben hätte - was jedoch nie der Fall war -, wäre diese durch den zwischenzeitlichen Betrieb der Schiaßn als Kleinkunstbühne längst erloschen. Der Weekend Club brauchte in jedem Fall eine neue Genehmigung als Diskothek. Eine vor einem Jahr nur vorläufig erteilte Erlaubnis hatte die Stadt Erding im Mai zurückgenommen. Da die Betreiber dagegen jedoch geklagt hatten, passierte erst mal nichts.

Doch auch nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts, dass die Schließung des Weekend Clubs nunmehr per Sofortvollzug passieren müsse, bedeutet das nicht das sofortige Aus. Der Gerichtsbeschluss ist zwar verkündet, jedoch noch nicht schriftlich und detailliert ausformuliert und den Beteiligten per Post zugestellt. Das dürfte alles in allem etwa zwei Wochen dauern. Wenn die Betreiber des Weekend Club den Beschluss dann schwarz auf weiß in Händen haben, können sie dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) einlegen. Dafür haben sie zwei Wochen Zeit. Die Erfolgsaussichten, dass die zweite Instanz den Sofortvollzug kippen wird, sind ziemlich gering. Allerdings bringt es Zeit, und Zeit ist in diesem Fall ganz sicher auch Geld. Der VGH wird die Angelegenheit zwar als Eilsache behandeln. Dennoch muss man auch dafür schon einige Wochen einrechnen.

Dass der Discobetrieb weitergeht, erleichtert sogar einen Punkt, der in der Gerichtsverhandlung am Dienstag von beiden Seiten vereinbart worden war. In den Häusern der Nachbarn sollen Lärmmessungen unter realen Bedingungen vorgenommen werden. Die Nachbarn schilderten vor Gericht, dass vor allem die sehr tiefen Frequenzen aus den Bassboxen ihnen den Schlaf rauben.

Matthias Vögele, Rechtsanwalt und zugleich Geschäftsführer der Fischers Stiftung, hatte am Dienstag den Weekend Club vor dem Verwaltungsgericht vertreten. Er wollte der SZ am Mittwoch keine Auskunft geben, wie es weiter geht. David Ritter, einer der Weekend-Pächter, sagte der SZ: "Wir wollen dazu keinen Kommentar abgeben." Sein Partner Tom Sitter war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen, ebenso wie OB Max Gotz (CSU).

Währenddessen steht eine neue Diskothek in Erding in den Startlöchern. Das "Roofs" soll, wenn alles glatt läuft, noch heuer in den ehemaligen Penthaus-Räumen an der Franz-Brombach-Straße eröffnet werden. Das Penthaus hatten früher ebenfalls Ritter und Sitter zusammen betrieben. Aktuell sind die Umbauarbeiten noch im Gange, ist beim neuen Pächter zu erfahren. "Wir hoffen, dass es mit dem Opening heuer noch klappt", sagte er am Mittwoch der SZ. Am kommenden Wochenende ist Personalcasting, da komme viel Arbeit auf ihn zu. Es hätten sich zahlreiche Interessenten für einen Job gemeldet. "Es sind wirklich viele, viele. Ich bin selber überrascht."