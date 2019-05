30. Mai 2019, 17:56 Uhr Wallfahrtskirche Maria Thalheim Zwischen Himmel und Erde

Seit 600 Jahren pilgern Menschen zu der Madonna. Zum Jubiläumsjahr hat auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner ihr Kommen angekündigt

Von Regina Bluhme, Fraunberg

Mit einer eigensinnigen Madonna unter einem Holunderstrauch hat vor 600 Jahren alles begonnen. Noch heute pilgern die Menschen zur Mutter Gottes von Maria Thalheim, einem der ältesten Wallfahrtsorte in Bayern. Bevor es in die Kirche geht, schauen die meisten aber zunächst einmal zur Nordseite des Kirchenhauses. Dort steht noch immer ein Holler. Die Legende geht so: Unter einem Hollerstrauch befand sich eine Mariendarstellung. Das Bild muss eine besondere Anziehungskraft besessen haben, denn die Gläubigen beschlossen, zu Ehren dieser Mutter Gottes in der Nähe der Ortschaft Thalheim eine Kirche zu erbauen. Doch kaum war das Bild in die Kirche gebracht worden, war es über Nacht auch wieder verschwunden - und zum Hollerbusch zurückgekehrt. Nachdem dies wiederholt geschehen war, war klar: Die Mutter Gottes wollte beim Hollerbusch bleiben. Also wurde nebenan eine neue Kirche gebaut.

Ob es sich bei dem Holunder an der Nordseite der heutigen Wallfahrtskirche um den ursprünglichen Holler handelt, das könne er nicht sagen, erklärt Diakon Christian Pastötter. "Aber er ist auf jeden Fall sehr alt." Die Heilpflanze mit entzündungshemmender und fiebersenkender Wirkung gehöre auf jeden Fall zu dem Ort. "Zwischen Heilung und Wallfahrt besteht ja ein innerer Zusammenhang", fügt er an.

Es gibt Quellen, die besagen, dass bereits seit Mitte des 14. Jahrhunderts eine Wallfahrt zu der Kirche besteht. In den sogenannten Mirakelberichten wurden zwischen 1749 bis 1762 immerhin mehr als 1400 Gebetserhörungen aufgeschrieben. Die Madonna selbst stammt aus der Zeit um 1475 und ist wahrscheinlich in Landshut entstanden. Die rund 1,60 Meter große, auf einer goldenen Wolke thronende Holzfigur hat einen festen Platz in der Kirche und in den Herzen und wird im Volksmund einfach "die Thalheimerin" genannt.

Die Pilger, die nach Maria Thalheim kommen, danken meist dafür, dass es nach schwerer Krankheit oder einem Unfall "zurück ins Leben" ging, sagt Diakon Pastötter. Oder sie bitten um Hilfe. Die Anliegen haben sich ein wenig verändert, das bemerkt er schon. Heute beträfen diese oft "mehr die Seele", zum Beispiel machen sich Eltern Sorgen um ihre Kinder und suchen deswegen "die Thalheimerin" auf.

Das ganze Jahr über kommen Fußpilger aus dem ganzen Landkreis, viele regelmäßige Bittgänger aus umliegenden Gemeinden sind darunter. An Christi Himmelfahrt hat wieder die Trachtenwallfahrt des Isargaus stattgefunden. Die Ausstellung "Leib und Seele" über Rokokokunst, die 2014 in der Hypokunsthalle in München stattfand, habe die Wallfahrtskirche noch bekannter gemacht, erklärt Diakon Pastötter. Dort waren acht Engel und zwei Heilige von Maria Thalheim zu sehen, nun kommen auch Besucher, die an der Kunstgeschichte interessiert sind.

Johann Wiesmaier ist Vorsitzender des Fördervereins Maria Thalheim und zugleich CSU-Bürgermeister von Fraunberg und somit zuständig für den Ortsteil Maria Thalheim, der erst seit 2000 das "Maria" zusätzlich bekommen hat. Er habe festgestellt, dass Wallfahrten gerade auch bei jungen Menschen wieder beliebt seien. Seine Erklärung: "Der Mensch braucht einen Ansprechpartner zwischen Himmel und Erde." Maria Thalheim sei für viele ein Ort, "wo sie merken, dass Gott eher geneigt ist, die Bitten zu erhöhen". Im Jubiläumsjahr sind zwei Konzerte in der Kirche geplant und zur Festandacht im August hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ihr Kommen zugesagt.

600 Jahre haben an der Kirche Spuren hinterlassen. Zuletzt wurden Raumschale und Hochaltar renoviert, jetzt sind die sechs Seitenaltäre an der Reihe. Veranschlagt sind 30 000 bis 40 000 Euro "pro Altar", informiert Johann Wiesmaier. Der Förderverein habe sich vorgenommen, für zwei Altäre die Mittel zu erbringen. Nun müsse um Spenden geworben werden, "deswegen müssen wir jetzt fest die Trommel schlagen". Werbung in eigener Sache macht Maria Thalheim zum Beispiel mit einer Fotokartenserie, mit Magnetbildern samt Madonna-Konterfei und seit neuestem auch mit Rosenkränzen in einer Verpackung mit dem Bild der Gottes Mutter. Alles käuflich in der Kirche zu erwerben.

Vielleicht hat Diakon Pastötter ja auch noch einmal eine so außergewöhnliche Begegnung wie vor einigen Jahren. Damals standen ebenfalls Renovierungsarbeiten an, da traf Pastötter in der Kirche einen jungen Mann. Sie kamen ins Gespräch und der Besucher erklärte, dass er nach absolvierter Banklehre beschlossen habe, nun Priester zu werden. Sein Geld wolle er Maria Thalheim zukommen lassen, die Kirche kenne er von mehreren Wallfahrten. Und tatsächlich habe er wenig später 25 000 Euro überwiesen. Eine außergewöhnliche Geschichte sei das gewesen, sagt der Diakon. Außergewöhnlich und wunderbar.

Die letze festliche Maiandacht in der Wallfahrtskirche Maria Thalheim ist heute, Freitag, 31. Mai, um 20.30 Uhr. Die große Lichterprozession startet bei der Kapelle Bauern am Berg. Die Andacht gestalten der Kirchenchor Maria Thalheim und die Rappoltskirchner Bläser.