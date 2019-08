16. August 2019, 16:49 Uhr Bayerische Tradition Traudl gibt die Richtung vor

Wer sich als Norddeutscher an den bayerischen Volkstanz heranwagt, stellt sich einer echten Herausforderung. Da hilft nur eine erfahrene Tanzpartnerin.

Von Nils Westerhaus

Biergarten, Brezn, Blasmusik: So sieht Bayern aus, nicht nur in der Werbung, sondern auch in Wirklichkeit. Das erstaunt den einen oder anderen, der aus dem Norden Deutschlands nach Erding kommt. Noch echter wird Bayern, wenn getanzt wird. Der Edelweiß-Stamm Erding hat sich dem Volkstanz verschrieben. An diesem Samstag, 17. August, treten die Tänzerinnen und Tänzer beim Lindenfest in Aufhausen auf. Zuvor hat der Trachtenverein einige Übungsabende angeboten, an denen sich jeder fit machen konnte, um am Samstag mitzutanzen. Nils Westerhaus, Praktikant der SZ Erding, hat sich getraut.

Der Herr im grauen T-Shirt ist Praktikant. Nicht nur der SZ Erding, sondern für einen Abend auch beim Edelweiß-Stamm. (Foto: Renate Schmidt)

Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und links eins, zwei. Und rechts drei, vier. Das ungefähr ist der offene Walzer, wenn ich den Rhythmus von den Füßen, wo er immer noch steckt, exakt zurück in den Kopf und von da zu Papier bringe. Volkstanz? Da muss sich in der Redaktion doch jemand einen Scherz erlaubt haben, als die Wahl auf den irgendwie norddeutschen Praktikanten fiel, der dann am Montagabend im Gasthaus Lindenwirt im Erdinger Ortsteil Bergham im wahrsten Sinne des Wortes antanzen sollte. Dort fand die letzte Tanzstunde vor dem großen Auftritt auf dem Berghamer Lindenfest diesen Samstag statt.

Als Jugendlicher hatte er es zum Landesmeister im Langlauf gebracht - in Hessen. Das hilft ihm jetzt aber auch nicht weiter. (Foto: Renate Schmidt)

Ich mag keine Volksmusik, trinke wenn überhaupt lieber Pils als Helles, und selbst wenn wir uns früher in Sven Väths "Cocoon" mogelten, stand ich vorzugsweise rauchend in der Ecke, während meine Freunde, vielleicht etwas rauschhafter und weniger systematisch als jene im Lindenwirt, tanzten. Einen Tanzkurs habe ich immerhin mal wegen einer einzigen Person besucht, dann aber schnell abgebrochen, als die Aussicht schwand. Volkstanz, ist etwas, was meine serbischen Klassenkameraden höchstens aus halbironisiert- folkloristischen Gründen machten. Was beim Griechen passiert, nachdem der Hauswirt mehrere Lokalrunden ausgegeben hat. Oder was mein Freund Philipp vor seinen Rugbyspielen aufführte. Aber bestimmt keine Unternehmung, in deren Mitte ich mich - zumindest vor Montagabend - wähnte. Achtung Klischee, aber deshalb nicht weniger wahr: Das Fremde ist einem manchmal so nah, dass man es gar nicht als solches erkennen kann und man es deshalb - nicht mal bewusst - ignoriert. Also Lindenwirt Bergham. Sieben Tanzpaare haben sich zusammengefunden, um die Schrittreihenfolgen des offenen Walzers, Bayrischen, Steieregger, Marschierbayrischen, Marsianers und die des Neubayrischen final einzustudieren.

Traudl Bergmüller nahm sich dankenswerterweise des blutigsten Anfängers von allen an. (Foto: Renate Schmidt)

Florian Bergweiler leitet den Kurs. Mit seiner Freundin Christina Weißacher führt er die einzelnen Tänze vor. Und während die beiden von der Mitte aus Anweisungen geben, führt mich Florians Mutter Traudl über die Fliesen. Dabei macht sie mir schnell klar, dass ich mich allen anfänglichen Berührungsängsten zum Trotz bestimmt nicht wie ein nasser Sack aufzuführen brauche.

"Nichts ist unattraktiver als ein hängender Arm"

Eins und zwei, eins und zwei. Jeder Tanz hat seine eigene Musik, Schrittabfolge und Rhythmus. Jeder Tanz ist eine neue Herausforderung. Aber weil Traudl die Führung übernimmt, zusätzlich zu ihren Schritten auch meine koordiniert und nebenbei auch noch auf die Haltung unser beider Oberkörper achtet, sehe ich doch gar nicht aus wie der Grünschnabel, der ich eigentlich bin. Wobei - ein kleiner Fehler schleicht sich dann doch ein: "Nichts ist unattraktiver als ein hängender Arm. Die Hand muss, sobald sie frei ist, an die Hüfte oder in die Weste", korrigiert Florian Bergweiler immer wieder. Haltung: Sie scheint das wichtigste zu sein, denn wer sie nicht hat, sieht nicht gut aus, und das ist ja wohl die halbe Miete. Mit der richtigen Körperhaltung lässt sich auch der ein oder andere Schritt auf den Fuß des Partners kompensieren. Zur Erholung gibt es dann eine Pause. Mittlerweile steht sogar eine Halbe auf meinem Tisch. Und auch der Vorsitzende des Heimat und Tanzvereines Edelweiß Stamm, Norbert Schwarzenböck, ist da.

Offener Walzer, Bayrischer, Steieregger, Marschierbayrischer und Marsianer: Es ist ein anspruchsvolles Programm, das der Trachtenverein mit seinen Neuzugängen einübt. (Foto: Renate Schmidt)

Die Schritte hat er längst drauf, aber zur Unterhaltung nutzt er die freie Fläche und schuhplattelt ein bisschen. Das ist sehr eindrucksvoll, mir haben die bis dahin einstudierten Tänze schon deutlich die Grenzen aufgewiesen. Zehn Euro zahlen die Teilnehmer für vier Tanzstunden, dank derer sie dann am Samstag beim Lindenfest auftrumpfen können. Und auch wenn es in meinem Fall nicht zu diesem Moment kommen wird, haben mich die zwei Stunden Volkstanz mit Bergweiler und seinen Schülern zu dem Gedanken bewogen, dass es sich manchmal vielleicht doch lohnen könnte, das Phlegma zu überwinden, um das Tanzbein zu schwingen. Spätestens als am Ende des Abends mein T-Shirt gänzlich durchgeschwitzt war, wusste ich was ich getan hatte.

Die Trachten-Bekleidung sieht bei manchem auf jeden Fall schon sehr professionell aus. (Foto: Renate Schmidt)

Der Trachtenverein Edelweiß-Stamm Erding lädt für Samstag, 17. August, 19 Uhr, zum "Volkstanz unter den Linden" ein. Jeder, egal ob alt oder jung, kann dabei das Tanzbein schwingen - von Walzer über Polka bis hin zum Dreher ist alles dabei. Auch leichte und bekannte Figurentänze werden gezeigt und getanzt. Die Tanzleitung übernehmen Christian Baumann und Melanie Schmeißer, es musiziert die "Oarkarrer Tanzlmusi". Bei schlechtem Wetter wird im Saal des Gasthauses Lindenwirt getanzt.