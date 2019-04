28. April 2019, 22:29 Uhr Verkehrsunfall Mit Auto überschlagen: Zwei Leichtverletzte

Zwei leichtverletzte junge Männer hat am Freitag ein Unfall auf der Kreisstraße ED 26 in Dorfen gefordert. Gegen 16 Uhr verlor der 18-jährige Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen mit dem 18-Jährigen und einem gleichaltrigen Beifahrer überschlug sich auf einer Länge von circa 80 Metern, bevor er in einem Feld zum Stillstand kam. Der Sachschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt.