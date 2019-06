27. Juni 2019, 22:01 Uhr Verkehr Isarbrücke halbseitig gesperrt

Die Isarbrücke bei Moosburg muss am Montag, 1., und Mittwoch, 3. Juli, jeweils zwischen 9 und 15 Uhr halbseitig gesperrt werden. Das meldet das Staatliche Bauamt Freising, das in dieser Zeit Arbeiten zur Wiederherstellung der Schutzplanken und Betonleitwände an der Brücke durchführen will. Der Verkehr wird dazu wechselseitig mit Ampelregelung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Bedingt durch die halbseitige Sperrung könne es zur Beeinträchtigung des Verkehrs kommen, warnt das Bauamt.