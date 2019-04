28. April 2019, 22:29 Uhr Verkaufsoffener Sonntag Kreuzmarkt mit Gewinnspiel

Veranstaltung steigt am 5. Mai unter dem Motto "Erding blüht auf"

Es ist wieder soweit: Am kommenden Sonntag, 5. Mai, findet in der Erdinger Innenstadt ganztags der traditionelle und beliebte Kreuzmarkt mit zahlreichen Verkaufsständen und Angeboten statt. Wie die Händlergemeinschaft Ardeo mitteilt, erwartet die Besucher heuer erstmals ein Gewinnspiel, bei dem Blumensträuße verlost werden. Die Geschäfte im Stadtzentrum haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und machen somit gemeinsam mit der Gastronomie den Markttag in Erding zu einem reizvollen Ausflugsziel für die ganze Familie, wie Ardeo in einer Pressemitteilung schreibt. "Bummeln, shoppen und genießen ohne Stress und Hektik" laute die Devise." Als besonderes "Zuckerl" gibt es unter dem Motto "Erding blüht auf" heuer erstmals ein Blumenstrauß-Gewinnspiel. In neun Geschäften, die alle Mitglied im Ardeo-Netzwerk sind, stehen ab 13 Uhr Frühlingssträuße zur Besichtigung bereit. Die Besucher können sich alle Sträuße ansehen, sich den schönsten aussuchen und eine Loskarte in die Box neben den favorisierten Strauß werfen. Um 16.30 Uhr werden dann in diesen neun Geschäften gleichzeitig die Gewinner gezogen.