27. Juni 2019, 22:02 Uhr Verein "Tante Emma" fördert soziale Projekte

Der Moosburger Verein Tante Emma verteilt wieder einen großen Teil seiner Überschüsse an soziale Projekte. Gemeinnützige Vereine oder konkrete soziale Projekte in der Region können dafür Förderanträge stellen. Voraussetzung ist entweder ein bürgerschaftliches Engagement, Unterstützung von Menschen in finanziellen und sozialen Notlagen oder die Förderung von Begegnung und Völkerverständigung.

Vergangenes Jahr belief sich der gespendete Betrag auf 15 000 Euro, heuer soll die Summe ähnlich groß sein. Der Fokus liegt laut Vorsitzendem Johannes Becher auf lokalen und regionalen Initiativen, weshalb man Projekte in Moosburg, im gesamten Kreis Freising oder angrenzenden Gemeinden fördere. Anträge können gesendet werden an Tante Emma e.V., Bahnhofstraße 6, 85368 Moosburg oder per Mail an vorstand@tanteemma.org oder zu den Öffnungszeiten abgegeben werden (mittwochs und samstags: 9 bis 12.30 Uhr, donnerstags und freitags: 12 bis 19 Uhr). Die Anträge sind als PDF auf der Website: www.tanteemma.org.