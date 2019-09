Der Tag der offenen Kirchentür findet erstmalig im Landkreis Erding am Sonntag, 8. September statt. Viele Kirchen im Landkreis öffnen speziell an diesem Tag ihre Türen. Einige Pfarreien bieten in den Kirchen ein extra Programm mit Kirchenführungen, Musikdarbietungen und mehr. Eine Übersicht mit allen beteiligten Kirchen sowie das Programm ist unter www.kbw-erding.de zu finden. Erkennen Sie diese Kirchentür? Wahrscheinlich sind Sie daran schon öfter vorbeigegangen. Schicken Sie den Namen/Patronat und den Ort der Kirche an: info@kbw-erding.de oder eine Postkarte an: KBW Erding, Kirchgasse 7, 85435 Erding. Einsendeschluss ist der 13. September. Die Gewinner werden persönlich oder per Mail benachrichtigt.