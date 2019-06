27. Juni 2019, 22:01 Uhr Veranstaltung geplant Gratis-Angebot für alle

Gemeinde will kommendes Jahr "Echinger Kulturtage" organisieren

Eine bunte und vielfältige Kulturszene hat Eching, dazu ein professionelles Veranstaltungsmanagement im Bürgerhaus. Nun sollen all diese Initiativen und Institutionen verknüpft und gemeinsam präsentiert werden. Für 2020 plant die Gemeinde die ersten "Echinger Kulturtage". Von Donnerstag bis Sonntag an einem Juli-Wochenende sollen sich Vereine und Künstler bei einem viertägigen Fest präsentieren, ergänzt durch Auftritte externer Künstler im Bürgerhausprogramm.

Das gesamte Angebot soll dabei gratis sein. "Jeder soll einfach mal vorbeischauen können", skizzierte Bürgermeister Sebastian Thaler im Gemeinderat seine Vision hinter dem Projekt. Mit diesem "inklusiven Leitgedanken", so das Konzeptpapier, solle "allen Echinger Bürgern die Teilnahme an den kulturellen Veranstaltungen ermöglicht werden". Das abwechslungsreiche Programm solle "eine breite Bevölkerung und jede Altersgruppe ansprechen". Damit wolle man "das Kulturangebot im Bürgerhaus und in den Vereinen jedem zugänglich machen", sagte Bürgermeister Thaler. Das Konzept erwartet "eine Förderung des kulturellen und sozialen Miteinanders in der Gemeinde". Die "Präsentation einer großen Bandbreite der lokalen Kulturszene" sei auch "etwas Werbung für die örtlichen Einrichtungen", erwartet der Bürgermeister.

Das konkrete Programm wird jetzt erst erstellt. Dazu soll es einen Ideentag geben, bei dem sich die lokalen Kulturschaffenden einbringen können. Die Federführung dieses Teils liegt beim Verein Kultur-Forum. Dazu wird das Bürgerhaus ein Programmangebot beisteuern, das die Abende im Saal bespielen soll, dazu eine Matinee und ein Kindertheater.

Die örtlichen Initiativen können außer im Bürgerhaus auch auf dem Bürgerplatz und im Theatergarten stattfinden, dazu greift das Kulturfest auch auf die Danziger Straße aus. Grund- und Mittelschule sollen ebenso für Ausstellungen, Workshops oder Verstaltungen zur Verfügung stehen wie das Pfarrheim St. Andreas oder der Straßenraum, der für das Fest gesperrt wird.

Die externen Auftritte werden über den regulären Etat des Bürgerhauses finanziert, die Echinger Angebote sollen im Sinne des ganzheitlichen Zieles alle ehrenamtlich erbracht werden. Für die nötige Infrastruktur, Werbung oder Nebenkosten hat der Gemeinderat einstimmig 10 000 Euro freigegeben und damit das grundsätzliche Plazet für die Kulturtage erteilt.