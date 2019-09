Die ersten drei Familienstützpunkte nehmen ihre Arbeit auf: Die Gemeinden Forstern und Taufkirchen sowie die Stadt Dorfen sind Vorreiter und bieten diese Anlaufstelle ab sofort an, der Markt Wartenberg und die Gemeinde Fraunberg werden folgen. Familienstützpunkte sollen eine gut erreichbare, erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um den familiären Alltag sein, insbesondere für Fragen der Erziehung.

Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung mit den Bürgermeistern der drei Kommunen sagte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), die Wirksamkeit dieses Programms sei bereits seit einigen Jahren von verschiedenen Modellprojekten in anderen Landkreisen getestet worden. Die bereits eingerichteten Koordinierungsstellen und Familienstützpunkte würden sehr erfolgreich arbeiten und eine große positive Resonanz von den Eltern erhalten. Er sagte, er sei sehr froh über das neue Angebot: "Wir freuen uns sehr, dass es für die Familien im Landkreis Erding neue Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten, Beratungs- und Bildungsangebote geben wird. Familienstützpunkte sind eine gut erreichbare, erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um den familiären Alltag, ins besondere für Fragen zur Erziehung." In ihrer Lotsenfunktion könnten Familienstützpunkte auch bei Fragen weiter helfen, welche Hilfsmöglichkeiten es zu den jeweiligen Schwierigkeiten gibt oder wo welche Leistungen beantragt werden können.

Darüber hinaus sollen sich Familienstützpunkte zu einem Ort gelebter Familienkultur entwickeln, an dem Eltern und Großeltern, Kinder und Jugendliche gerne zusammenkommen, sich informieren, austauschen und vernetzen können. Dafür sind offene Treffs wie Elterncafé, Runde Tische für Themengesprächskreise, Großeltern-Kind-Aktionen, Kurse und Vorträge zu Familienbildungsthemen und vieles mehr geplant.

In Dorfen wird der Familienstützpunkt an das Kinder- und Jugendhaus angegliedert sein. Der Forsterner Familienstützpunkt findet in der Grundschule seinen Platz und in Taufkirchen ist der neue Familienstützpunkt im Mehrgenerationenhaus angesiedelt. Bald werden weitere Familienstützpunkte im ländlichen Raum eingerichtet, so zum Beispiels im Markt Wartenberg und in der Gemeinde Fraunberg.

Angestrebt wird dabei ein Flächendeckungsprinzip im ganzen Landkreis. Erding benötigt keinen Familienstützpunkt, weil die sich die meisten Anlaufstellen für familiäre Hilfen ohnehin in der Großen Kreisstadt befinden, erläuterte Kathrin Löblein, die die Koordinierungsstelle für die Familienstützpunkte leitet. Sie betonte auch die Lotsenfunktion der Stützpunkte, in denen man erst einmal unterscheide, welche Beratung erforderlich sei und dann auf speziell darauf zugeschnittene Beratungsstellen in Erding verweisen könne.

Die Bürgermeister der drei Kommunen, Georg Els aus Forstern, Franz Hofstetter aus Taufkirchen und Heinz Grundner aus Dorfen, betonten die Vorzüge des niederschwelligen Angebots: Man müsse weder das Jugendamt noch eine Fachkraft im Rathaus oder einer anderen Behörde aufsuchen, wenn man Beratungsbedarf habe. Die Familienstützpunkte seien bewusst dort eingerichtet worden, wo Eltern und Kinder ohnehin zusammenkämen. Wenn man die zuständigen Fachkräfte ohnehin bereits aus dem Elterncafé oder ähnlichem kenne, falle es leichter, sie zu fragen, wenn man Rat oder Hilfe benötige.

Im Dorfener Kinder und Jugendhaus findet die Beratung montags von 14.30 bis 16 Uhr und mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr statt. In Forstern donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr und freitags von 18 bis 19 Uhr statt. In Taufkirchen dienstags von 16 bis 17.30 Uhr.