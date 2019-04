28. April 2019, 22:29 Uhr Trunkenheitsfahrten Dreimal Alkoholsünder hinterm Steuer erwischt

Drei alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei am Wochenende in Erding aus dem Verkehr gezogen. An der Sigwolfstraße, Höhe Korbinian-Aigner-Gymnasium, geriet am Freitag gegen 20 Uhr ein 54-jähriger Erdinger in eine Verkehrskontrolle. Dabei konnten die Beamten deutlich Alkohol riechen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert über der gesetzlich erlaubten Grenze. Ein weiterer Test in der Polizeiinspektion Erding bestätigte den überhöhten Wert. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der Erdinger muss mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen. Am Sonntag fiel bei einer Verkehrskontrolle gegen 3.40 Uhr am Stadtweg den Beamten der Alkoholgeruch im Auto eines 26-jährigen Fahrers auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert deutlich über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert, weshalb bei dem Mann im Klinikum Erding eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Die 26-Jährige muss mit einem längeren Fahrverbot und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Kurz darauf, gegen 4.15 Uhr, wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle ein 46-jähriger Autofahrer alkoholisiert erwischt. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert deutlich über dem erlaubten Grenzwert, weshalb bei dem 46-Jährigen im Klinikum Erding eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auch der 46-Jährige muss laut Polizei mit einem längeren Fahrverbot und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.