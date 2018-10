22. Oktober 2018, 17:16 Uhr Trauer um Gerd Vogt Ein Mann mit festen Koordinaten

Erdings Altbürgermeister ist im Alter von 89 Jahren gestorben

Von Antonia Steiger, Erding

Als Gerd Vogt vor eineinhalb Jahren in einem Interview, um das die SZ ihn und seine Frau Irma zum Valentinstag gebeten hatte, gefragt wurde, wer von ihnen beiden zuerst gehen werde, da sagte Gerd Vogt. "Wenn ich egoistisch denke, würde ich sagen: ich. Ohne meine Frau geht es nicht." Und so ist es gekommen. Am Freitagvormittag ist Erdings Altbürgermeister im Alter von 89 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Nicht nur die CSU trauert um einen ihrer "größten Leistungsträger", wie es Hans Zehetmair zu Vogts 70. Geburtstag gesagt hatte. Auch Familie, Freunde und viele Weggefährten müssen sich von einem Mann verabschieden, der hartnäckig, zielstrebig, fleißig, lebensfroh und beharrlich seinen Weg gegangen ist.

Erding hat von seinem Tatendrang profitiert. Sein Nachfolger Karl-Heinz Bauernfeind sagte, Vogt sei "eminent fleißig" gewesen. In seine Amtsperiode fielen Entscheidungen von weitreichender Bedeutung. Vor allem musste er die bereits beschlossene Fusion der Gemeinden Erding, Altenerding und Langengeisling umsetzen, das war nicht einfach. Er war nicht nur der jüngste in dem Bürgermeister-Trio, sondern auch "der leichteste", wie er einmal sagte. Die anderen beiden, das waren Sepp Brenninger aus Altenerding und Sepp Kaiser aus Langengeisling. Vogts Resümee über diese Zeit fiel ganz typisch aus: Es sei eine harte und gerade deswegen schöne Zeit gewesen. Von Schwierigkeiten ließ er sich nicht stoppen, Hürden wurden überwunden, und zwar mit Tempo.

Er habe "die Ungeduld vor sich hergetragen", sagt Hans Zehetmair, damals Landrat und später bayerischer Kultusminister. "Des huift mir alles nix, ich muass weiterkemma, a Entscheidung muass her." Mit diesen Worten habe er den Stadtrat zu Entscheidungen ermuntert, so schilderte es Zehetmair bei der Verleihung der Goldenen Stadtmedaille an Vogt im Jahr 1990. Er habe "viel gearbeitet, viel gelesen, heiß diskutiert und dann konsequent entschieden", sagt Zehetmair. Bis zuletzt habe er sich einen eisernen Lebenswillen bewahrt, auch um sich um seine Frau zu kümmern.

Irma und Gerd Vogt heirateten 1954 und bekamen zwei Kinder. Sie habe ihm immer den Rücken freigehalten, sagte Vogt vor eineinhalb Jahren. Ohne sie hätte er beruflich nicht so viel erreicht. Aber sie wusste sich auch zu helfen. Als er wieder einmal besonders wenig Zeit für die Familie hatte, ging sie einfach freitags in die Bürgersprechstunde und wartete eine Stunde auf der Bank im Vorzimmer. Als sie dann dran war, sagte sie: "Du hörst mir jetzt zu." Sie hatten ähnliche Ansichten, "vernünftige Ziele, keine Träumereien", wie Vogt sagte. Und dass Irma mit Sachverstand über Fußball reden konnte, hat sicher auch dazu beigetragen, dass die beiden sich verliebten.

Er hatte feste Koordinaten - sowohl in der Politik als auch im Fußball oder am Stammtisch. So erinnert sich Erdings OB Max Gotz an seinen Vorvorgänger. Er habe an Dingen festgehalten, wenn er von ihnen überzeugt gewesen sei, und habe für seine Überzeugungen gekämpft. Ein "strammer CSU-Mann", der unter der derzeitigen politischen Großwetterlage gelitten habe.

Gerd Vogt wurde 1977 Bürgermeister, der Anlass war traurig. Alois Schießl war überraschend gestorben, Vogt war sein Stellvertreter. Er musste nicht nur die drei Gemeinden zusammenführen, wobei ihm seine Erfahrungen als Verwaltungsfachmann sehr halfen; er vertrat auch die Interessen der Stadt Erding in der Klage gegen den Flughafen - und bereitete Erding gleichzeitig auf eine Zukunft mit dem Flughafen vor. Zum Beispiel mit dem Abwasserzweckverband, dessen Partner der Flughafen wurde.

Den Zeitpunkt seines Abschieds aus der Politik wählte er selbst. Sein Nachfolger wurde Karl-Heinz Bauernfeind, und der erinnert sich noch, was Vogt sagte, als klar war, dass er, Bauernfeind, 1990 den Bürgermeistersessel für die Freien Wähler erobert hatte. "Des schaffst du leicht", waren seine Worte. Politisch beheimatet blieb er natürlich in der CSU, sein Interesse an der Kommunalpolitik erlahmte nie, und es sollte sich zeigen, was Vogt einmal zu Gotz gesagt hatte: "In der Politik kann man auch Freundschaften gewinnen."

Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, 24. Oktober, um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes statt. Danach zieht ein Leichenzug nach Altenerding-Ort, wo Gerd Vogt seine letzte Ruhe finden wird.