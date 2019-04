28. April 2019, 22:29 Uhr Tödlicher Unfall 20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Der Mann aus dem Bereich Isen wird aus seinem Auto geschleudert

Ein schrecklicher Unfall hat sich am frühen Samstag Abend auf der Kreisstraße ED 10 ereignet. Laut Mitteilung der Polizeiinspektion Dorfen war gegen 18.20 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Gemeindebereich Isen auf der die Kreisstraße ED 10 von Buchschachen her kommend in Fahrtrichtung Isen unterwegs. Kurz vor der Abzweigung Steidelstetten geriet der junge Mann mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Auto mehrmals und kam im angrenzenden Feld in Fahrtrichtung rechts zum Stehen. Der 20-Jährige wurde durch den mehrmaligen Überschlag aus seinem Fahrzeug geschleudert. Die Rettungskräfte kämpften vergebens um das Leben des jungen Mannes. Nach erfolgloser Reanimation konnte der Notarzt nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlag der Mann unmittelbar nach dem Verkehrsunfall seinen schweren Verletzungen. Am völlig zerstörten Fahrzeug entstand Totalschaden, welcher auf circa 5000 Euro geschätzt wird. Der Unfallwagen wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft bis auf Weiteres sichergestellt. Neben den eingesetzten Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Westach und Isen mit circa 20 Kräften vor Ort und unterstützen die Polizeiinspektion Dorfen bei der Unfallaufnahme und Absperrung der Unfallstelle.