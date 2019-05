17. Mai 2019, 16:59 Uhr Talentiade 2019 Mit langem Atem

Die Hörlkofenerin Mona Mayer läuft sehr erfolgreich auf der 400-Meter-Distanz

Von Julia Kainz, Hörlkofen

Sie ist deutsche U20-Hallenmeisterin, startet bei internationalen Wettkämpfen und hat große Ziele: Die Hörlkofnerin Mona Mayer ist als Langsprinterin erfolgreich und eine wichtige deutsche Nachwuchssportlerin in dieser Disziplin. Heuer nimmt sie bei der Talentiade der Süddeutschen Zeitung teil.

Ihre Mutter ist früher ebenfalls 400 Meter Strecke gelaufen, erklärt Mayer. Das Langsprinten sei bei ihr also schon "ein bisschen vorherbestimmt" gewesen. Angefangen hat die heute 17-Jährige bei der Kinderleichtathletik in Erding, wechselte dann zur LG Sempt. Als sie im Jahr 2016 bei den deutschen U16 Meisterschaften in Bremen beim 300 Meter Lauf den ersten Platz belegte, kam der Wunsch auf, noch mehr Leichtathletik zu machen und Mayer wechselte zum MTV 1881 Ingolstadt, bei dem sie auch heute noch trainiert. "Ich bin sehr ehrgeizig", sagt Mona Mayer, "deshalb hat sich das dann alles so entwickelt."

In der Tat haben sich Mayers sportliche Leistungen stark entwickelt. Sie verzeichnet laufend Erfolge und ist bei Wettkämpfen ganz vorne dabei. Im Februar holte sie sich heuer zum Beispiel zunächst bei den bayerischen U20-Hallenmeisterschaften in München den ersten Platz über 200 Meter, ein paar Wochen später folgte dann in Sindelfingen der Titel als deutsche U20-Hallenmeisterin über 400 Meter, worauf Mayer besonders stolz ist. Auch über ihre Leistung bei den U18-Europameisterschaften im vergangenen Jahr im ungarischen Györ freut sie sich nach wie vor sehr. Dort kam sie bis ins Finale und wurde Siebte.

Mayer läuft vor allem die 200 und 400 Meter Strecken. Die 200 Meter Distanz gefällt ihr am besten, sagt sie. Da könne sie "voll Speed" geben wie bei 100 Metern, aber es dauere nicht so lange wie die 400 Metern. "Aber bei 400 Metern bin ich am besten", fügt sie hinzu. Bei dieser langen Strecke seien die letzten Meter dann schon immer sehr schmerzhaft, erklärt die Langsprinterin. Ihre Bestzeiten über beide Distanzen erreichte sie 2018 in Schweinfurt: Dort lief sie mit 24,26 Sekunden beim 200 Meter Lauf auf Platz eins und mit 53,99 Sekunden im 400 Meter Lauf auf Platz zwei. Mayer befindet sich nach einer erfolgreichen Wintersaison nun am Anfang der Sommersaison, die im Mai beginnt und bis August dauert.

In einigen Wochen findet in Wetzlar die U23 EM statt, bei der Mayer mit ihrem Verein in der Staffel antreten wird. Außerdem hat die Sportlerin vor, bei den deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion teilzunehmen, und zwar bei den Erwachsenen. Das wäre das erste Mal für sie, sagt Mayer. Und sie hat ein weiteres großes Ziel für diese Saison: Die U20 Europameisterschaft, die im Juli in Schweden ausgetragen wird. Dafür könne sie sich bald qualifizieren.

Obwohl ihr Verein der MTV Ingolstadt ist, lebt Mayer nach wie vor zu Hause in Hörlkofen. Sie fährt deshalb dreimal in der Woche nach Ingolstadt, um mit ihrem Verein zu trainieren. Zusätzlich trainiert sie zwei- bis dreimal wöchentlich in der Großen Kreisstadt Erding - ihr Zeitplan ist voll.

Hinzu kommt natürlich auch noch die Schule. Mayer geht in die elfte Klasse und macht nächstes Jahr ihr Abitur. Dennoch kann die Gymnasiastin Schule und Sport gut miteinander vereinen. "Es ist zwar oft stressig", sagt die Leichtathletikerin, "aber irgendwie klappt es immer." Sie habe nur bestimmte Zeiten, um zu lernen, in denen sie das dann auch tun muss. "Mehr geht dann nicht", sagt Mayer.

Was sie nach ihrem Abitur in einem Jahr machen will, weiß die Langsprinterin heute noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte sie Sport professionell betreiben. Nach der Schule möchte sie vielleicht ein soziales Jahr in Verbindung mit Sport absolvieren, danach studieren, sagt die 17-Jährige.

Sportlich gesehen hat die Hörlkofenerin auf jeden Fall Ziele, die sie erreichen will. Neben einer erfolgreichen Sommersaison 2019 auf kurze Sicht gehört dazu vor allem, in Zukunft bei den Erwachsenen international an den Start zu gehen.