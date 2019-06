21. Juni 2019, 17:32 Uhr Stadttriathlon Erding Wieder ein Rekord

Am Sonntag starten 1450 Athleten, Nachmeldungen sind nicht mehr möglich

Von Anna-Lena Klingenstein, Erding

Als "mentale Baustelle" beschreibt Simone Blumoser vom Verein Trisport Erding die aktuelle Situation am Kronthaler Weiher. An diesem Sonntag findet der Erdinger Stadttriathlon statt. Doch der Parkplatz am Weiher gleicht momentan einem Erdhaufen - und stelle somit eine potenzielle Gefahr für die Athleten dar. Es sei problematisch, sagt Blumoser, alle Teilnehmer in die sogenannte Wechselzone zu bekommen und gleichzeitig ihre Sicherheit zu gewährleisten: "Keiner soll in der Hektik des Wettkampfes verletzt werden." Allerdings gehe es beim Wechsel aufs Fahrrad schon mal eng zu, "da kann es schon mal passieren, dass man mit dem Rad am Bein des Nachbarn hängen bleibt".

Damit es auf keinen Fall zu Unfällen kommt, wurde die Teilnehmerzahl auf maximal 1450 Athleten festgelegt. Der aktuelle Meldestand lautet deshalb: voll. "Das ist auch dieses Jahr wieder eine absolute Rekordzahl", sagt Blumoser. Der Anmeldeschluss ist vorbei, die sonst übliche Nachmeldung am Vortag des Wettkampfes ist in diesem Jahr nicht möglich. Blumoser freut die hohe Zahl der Teilnehmer, denn sie zeige, dass der Erdinger Wettkampf "bekannt und beliebt ist".

Alles in allem laufen die Vorbereitungen gut und auch das Wetter scheint unproblematisch. Einen Plan B bei schlechtem Wetter gibt es nicht, sagt Blumoser: "Triathlon ist eine Outdooraktivität." Ohnehin werden die Athleten nass, wenn nicht durch Regen, dann spätestens im Kronthaler Weiher. Dessen Temperatur beträgt in Ufernähe derzeit 23,2 bis 23,7 Grad. Die offizielle Messung steht allerdings noch aus: "Am Sonntag fährt ein Wettkampfrichter mit der Wasserwacht in die Seemitte und misst dort die Temperatur," erklärt Blumoser, "dieser Wert gilt dann." Von der Temperatur hängt es ab, ob die Triathleten ihre Neoprenanzüge anziehen dürfen oder nicht. Bei einer Wassertemperatur von weniger als 14 Grad ist der Kälteschutz ein Muss. Fest steht laut Blumoser: Alle Altersklassen werden schwimmen. Ob mit oder ohne Neoprenanzug gilt es eben abzuwarten.

Zum Zeitpunkt des Wettkampfes ist der Kronthaler Weiher gesperrt. Die Erdinger Innenstadt wird teilweise schon ab Samstag gesperrt, da Aufbauarbeiten am Schrannenplatz stattfinden. "Man darf zum Beispiel noch in die Lange Zeile reinfahren, aber nicht mehr durchfahren", erklärt Blumoser. Am Sonntag geht ab fünf Uhr nichts mehr.

Dringend gesucht werden noch helfende Hände. Vor allem für den Auf- und Abbau in der Wechselzone sowie der Innenstadt besteht Bedarf an Helfern. Blumoser bittet vor allem männliche Helfer mit anzupacken.

Los geht es dann am Sonntag um 8.30 Uhr am Kronthaler Weiher mit den "kleinen Stars". Ziel ist der Schrannenplatz, wo im Anschluss auch die Siegerehrung stattfindet. Für Unterhaltung sorgen außerdem einige Tanzgruppen. Auch die Athleten werden auf der Strecke musikalisch begleitet: "Unsere Trommler sind dieses Jahr wieder dabei." Wer nicht mitlaufen möchte, kann die Athleten vom Streckenrand aus unterstützen. Der beste Ort sei hierfür der Kronthaler Weiher, "aber auch die Kurve gegenüber vom Hotel zum Erdinger Weißbräu ist perfekt geeignet". Hier kommen die Teilnehmer ein bis zweimal während des Triathlons vorbei.