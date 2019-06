12. Juni 2019, 17:45 Uhr Stadttriathlon Erding In den Startlöchern

Für den Wettkampf haben sich bereits 1300 Teilnehmer angemeldet, unter ihnen Merhfachsieger Michael Göhner

Von Pia Eichinger, Erding

"Ich kann gar nicht glauben, dass es den Erdinger Stadttriathlon schon seit 26 Jahren gibt." Das sagte Winfried Kretschmer, der von Beginn an dabei war und immer noch Mitglied im Organisationsteam von Trisport Erding ist, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. 1300 Sportler haben sich bereits für den Wettkampf am Sonntag, 23. Juni, angemeldet und laut Hartwig Thöne werden es noch mehr. Interessierte können sich bis zum kommenden Wochenende noch für alle Distanzen anmelden, Volksdistanz, Firmenstaffel oder olympische Distanz. Los geht es um 8.30 Uhr mit den jüngsten Teilnehmern.

Elf Startgruppen gibt es bereits für die Erwachsenen, fünf sind es bei den Kindern. "Wenn die eine Gruppe schon durch die Ziellinie gelaufen ist, fängt die nächste gerade erst an", sagt Kretschmer. Doch so war es nicht immer. Als im Jahre 1993 alles begann, waren es 50 Teilnehmer. Diese Entwicklung sei nur durch die Unterstützung des Sponsors Erdinger Weissbräu und die zahlreichen Helfer möglich gewesen. "300 bis 400 ehrenamtliche Helfer sind es diesmal wieder, dazu kommen noch die Feuerwehr, die Polizei, die Wasserwacht und das Technische Hilfswerk", sagte Kretschmer. Obwohl die Veranstaltung in erster Linie an Breitensportler gerichtet ist, ist der Triathlon auch bei Leistungssportlern beliebt. Unter den Teilnehmern befinden sich auch dieses Jahr wieder bekannte Namen: So will der siebenmalige Stadttriathlon-Gewinner Michael Göhner auch dieses Jahr gewinnen. Sein Ziel sei es "die bestmögliche Leistung abzuliefern", sagte Göhner bei dem Pressetermin. Erstmals startet der 21-jährige Triathlet Frederic Funk in Erding auf der Olympischen Distanz. Bei den Frauen greift Julia Gajer nach ihrer Babypause ins Wettkampfgeschehen ein, Lea Sophie Keim feiert im "Erdinger Alkoholfrei Perspektivteam" ihr Debüt. Spitzensportler und Amateure treffen in Erding aufeinander: Helm, Rad, Schuhe und Badehose, mehr brauche man nicht für diesen Sport, sagte Hartwig Thöne vom TV-Sender Sport 1, der den Wettkampf gemeinsam mit Faris Al-Sultan moderieren wird.

An der Wettkampfstrecke hat sich nichts geändert. Geschwommen wird im Kronthaler Weiher, die Laufstrecken führen durch einen Teil der Innenstadt, das Ziel liegt wieder am Schrannenplatz. Allerdings gab es Komplikationen bei der Wechselzone. "Irgendetwas ist doch immer", sagte Kretschmer. Am Parkplatz des Kronthaler Weihers, wo sich die Wechselzone befindet, ist jetzt eine große Baustelle. Laut Thöne zeigte sich die Stadt sehr kooperativ, die Bauarbeiten wurden dementsprechend angepasst. Demnach wird der Parkplatz für die Athleten sicher gemacht. Das wichtigste sei, die Athleten ohne Unfälle ins Ziel zubekommen, sagt Mitorganisatorin Simone Blumoser.