23. Juni 2019, 17:58 Uhr Stadttriathlon Erding Acht Minuten Vorsprung

In Frederic Funk gewinnt der Favorit das Rennen in 1:50:40 Stunden. Mit ihm feiern knapp 1500 Athleten jeden Alters sich selbst und ihre Leistungen

Von Antonia Steiger, Erding

"Rund gelaufen." So lautete das Fazit von Winfried Kretschmer am Sonntagnachmittag, kurz bevor die letzten Läufer über die Olympische Distanz den Zieleinlauf beim 26. Stadttriathlon Erding erreicht hatten. Ein großer Unfall am Sonntagmorgen auf der A 9 hatte die Ausrichter zittern lassen, weil einige Athleten und Mitorganisatoren dort unterwegs waren, aber alle haben es noch rechtzeitig zum Start geschafft. Ansonsten gab es laut Kretschmer nur noch einen kleinen Zwischenfall: Ein Athlet war auf der Laufstrecke gestürzt und brach sich einen Finger. Er ließ sich aber nicht von seinem Weg abbringen und schaffte es mit dem abstehenden Finger bis ins Ziel, bevor man ihn davon überzeugen konnte, dass ein Arzt einen Blick auf die Verletzung werfen sollte.

Die Wetterprognosen ließen eigentlich nichts Gutes ahnen, es kam dann aber doch besser als erwartet. Es regnete nur zwischendurch mal, die meiste Zeit herrschten Temperaturen rund um die 20 Grad, was für die Zuschauer schön, für manche Athleten aber ziemlich warm war. Von grandiosen Leistungen ließ sich jedoch keiner abhalten, allen voran der Triathlon-Gewinner Frederic Funk, der nach 1:50:40 Stunden ins Ziel kam. Die schnellste Frau war in 2:08:28 Stunden Julia Gajer vom Team Erdinger Alkoholfrei. Beide hatte 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer auf dem Rad und knapp 10 Kilometer Laufen hinter sich gebracht. Und das im Stile von Champions: Als Funk das erste Mal in der Innenstadt gesichtet wurde, sprintete er leichtfüßig die Lange Zeile zur Sparkasse hinauf, nahm sich am Wendepunkt Zeit für eine kleine Pirouette - und lief wieder von dannen. So schnell wie kein anderer. Man wird ihn im Auge behalten müssen.

Es wäre nicht der erste, der in Erding gewonnen und später eine große Karriere hingelegt hat. Zum Beispiel Patrick Lange: Er gewann vor zwei Jahren auf der Olympischen Distanz in Erding und anschließend zum ersten Mal den Iron Man auf Hawaii. Patrick Lange machte es dabei noch besser als der Bundestrainer Faris Al-Sultan. Der hatte zwar auch den Iron Man auf Hawaii, gewonnen, aber nie den Stadttriathlon in Erding. Mit den besten Läufern will sich Al-Sultan nicht mehr messen, dabei sein möchte er trotzdem: Er moderierte mit Hartwig Thöne von Sport 1 die Siegerehrung und überreichte Pokale, Taschen, Handtücher und weitere Geschenke des Hauptsponsors Erdinger Weißbräu. Die Verbundenheit zur Brauerei sei es, sagte er, die ihn nach Erding hat kommen lassen. Acht Jahre war Al-Sultan Mitglied im Team Erdinger Alkoholfrei. Die Brauerei arbeitet e seitdem mit vielen weiteren Topathleten zusammen, zum Beispiel mit Patrick Lange, der mit Brauerei-Besitzer Werner Brombach seinen Hawaii-Titel gefeiert hat. Auch Michael Göhner gehört zum Team: Der siebenmalige Erding-Gewinner landete am Sonntag auf dem vierten Platz.

Einen Triathlon muss jeder für sich alleine bewältigen, er ist trotzdem eine Sache für die ganze Familie. Menschen jeden Alters muten sich die Olympische Distanz zu. Über die Volksdistanz sind es noch mehr, der älteste war der 80-jährige Toni Labryga. Und alle binden ihre Familien mit ein: Vor dem Start helfen sie beim Anziehen,. sie tragen Klamotten, reden gut zu und pilgern nach dem Wechsel aufs Rad in Richtung Ziel. "Mama ist gerade auf dem Rad", erklärt der Papa seinen Kindern.

In der Stadt halten sie Ausschau, fotografieren ihre Liebsten und schreien sie ins Ziel, das auch in diesem Jahr großzügig vom Hauptsponsor Erdinger Weißbräu ausgestattet wurde. Dort bekommen die Läufer nicht nur ein Glas der Brauerei in die Hand gedrückt, sondern auch so viel vom alkoholfreien Bier, wie sie trinken können. Es war ein Schachzug des Erdinger Weißbräu, der heute noch Respekt abnötigt, das alkoholfreie Bier als isotonischen Durstlöscher zu platzieren. Am Sonntagnachmittag scheint es in Erding kein anderes Getränk zu geben.