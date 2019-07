24. Juli 2019, 21:26 Uhr Stadtratssitzung Wenig Initiative

OB Gotz beklagt Desinteresse der Gewerbetreibenden

Der Erdinger OB Max Gotz (CSU) ist enttäuscht von der Tatenlosigkeit der Gewerbetreibenden. In der Stadtratssitzung am Dienstag gab es zwar nicht viel Neues auf die Frage von Petra Bauernfeind (Freie Wähler) nach dem Sachstand zum Bebauungsplan 225 an der Sigwolfstraße, wo unter anderem Gewerbe und Büros geplant sind. Im September oder Oktober wird das Thema der Stadtpolitik erneut vorgelegt, sagte Stadtbaumeister Sebastian Henrich. Die Verwaltung arbeitet seit November 2018 auf Basis des Konzeptes des Investors VIB Vermögen an einem Entwurf, mit dem es ins Verfahren gehen soll.

Gotz fügte dem an, dass man von den Gewerbetreibenden dazu nichts höre außer Wortmeldungen, "dass es ihnen zu teuer wäre". Er warnte davor, den Erdinger Gewerbetreibenden in Aussicht zu stellen, dass die Stadt ihnen den Grund zu vergünstigten Preisen geben könne. "Das ist nicht möglich", sagte er. Das Beihilferecht stelle in diesem Fall eine "hohe Hürde" dar.

Auf der Fläche an der Ecke der Sigwolfstraße und der Dachauer Straße sind derzeit unter anderem fünf Hallen geplant, in denen es Abschnitte von 300 bis 600 Quadratmeter geben soll, die man den Gewerbetreibenden anbieten will. Bislang gebe es aber "kaum eine Meldung", sagte Gotz. Es stimme ihn darüber hinaus sorgenvoll, dass man nichts höre von den Plänen für ein Lehrlingsheim. Auch die Organisation des Kinderflohmarktes brächten die Gewerbetreibenden nicht zustande.