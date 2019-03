1. März 2019, 22:02 Uhr Stadthalle Italienische Tenöre gastierten später

Die "Viva la Vita Tour 2019" der The Italian Tenors muss aus zwingenden terminlichen Gründen auf den Herbst verschoben werden. Da die Tenöre vertraglich an die Turiner Oper gebunden sind und dort einen nicht vorhersehbaren Termin wahrnehmen müssen, kann die im März geplante Deutschlandtour nicht stattfinden. Die ersten neuen Konzerttermine für den Herbst stehen jedoch bereits fest. Für das geplante Konzert in der Stadthalle Erding am 24. März dieses Jahres gibt es bereits einen Ersatztermin den 29. Oktober 2019. Alle bereits verkauften Tickets für den 24. März behalten ihre Gültigkeit und werden auf den neuen Konzerttermin umgebucht. Auf Wunsch können die Karten jedoch auch dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.