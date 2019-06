27. Juni 2019, 22:01 Uhr Sport SEF verliert erstes Testspiel

Die Serie der erfolgreichen Testspiele des SE Freising gegen Regionalligisten wurde am Mittwoch gestoppt. Die Landesliga-Fußballer verloren gegen den FC Augsburg II deutlich mit 6:1. Das Freisinger Tor erzielte beim Standevon 3:0 Andreas Hohlenburger. "Wir waren hoffnungslos unterlegen", sagte Trainer Alex Plabst. "Vielleicht", meinte er, "haben wir in den Spielen zuvor zu viele Körner gelassen", zumindest habe seine Mannschaft nicht den frischesten Eindruck gemacht. Am Samstag wartet mit dem SV Heimstetten der nächste Regionalligist auf die Freisinger Kicker.