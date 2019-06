27. Juni 2019, 22:01 Uhr Sport Schnelle Runde

In einer Woche findet der 17. Dorfener Stadtlauf statt

Einmal mehr präsentiert sich der Landkreis Erding von seiner sportlichsten Seite: Am Sonntag, 7. Juli, findet in Dorfen der 17. Dorfener Stadtlauf statt. Die Läufe beginnen um 9 Uhr auf einer amtlich vermessenen zehn Kilometer langen Strecke. Es gibt eine Vielzahl von Wettbewerben und Angeboten, neu ist das Walken über fünf Kilometer. Auch die Vorjahressiegerin Ursula Seisenberger vom "Örs In Team" hat sich bereits angemeldet.

Los geht es um 9 Uhr mit dem Stadtlauf über zehn Kilometer, es folgt der Hobbylauf ohne Altersklassenwertung über fünf Kilometer, Start ist um 10.30 Uhr. Auch die Walker starten um 10.30 Uhr auf ihre Fünf-Kilometer-Runde sowie die Jugend U18/20. Von 11.30 Uhr an werden die Kinderläufe mit unterschiedlichen Strecken gestartet. Die Jüngsten, Kinder U8, laufen 590 Meter weit und starten um 11,30 Uhr, die Ältesten, Jugend U16, laufen 1580 Meter weit und starten um 12.15 Uhr. Online-Anmeldungen sind noch bis zum 3. Juli unter www.stadtlauf-dorfen.de möglich. Kurzentschlossene können sich aber auch noch am Wettkampftag bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start im Jakobmayer-Saal anmelden. Die drei schnellsten Zehn-Kilometer-Läufer bekommen einen Geldpreis, alle Kinder eine Medaille.