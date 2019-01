14. Januar 2019, 22:00 Uhr Spenden Engagiert für Engagierte

Stiftergemeinschaft der Sparkasse unterstützt gemeinnützige Projekte

Von Peter Bauersachs, Erding

8100 Euro schüttet die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Erding-Dorfen für das Jahr 2018 aus, sehr zur Freude von vier gemeinnützigen Initiativen aus der Region Erding. Der Kuratoriumsvorsitzende Willy Neupärtl und Sparkassenvorstand Michael Utschneider überreichten vor wenigen Tagen die Spendenschecks im Schrannensaal der Sparkasse.

Über 3600 Euro freut sich Peter Kapustin, der Leiter des besonders bei Kindern beliebten Urzeitmuseums in Taufkirchen, das jährlich etwa 10 000 Besucher zählt. Doch jetzt platzt es fast aus allen Nähten. Für viele Fossilien und Themenbereiche fehlt Kapustin der Raum. Mit dem Erweiterungsbau neben der Realschule Taufkirchen erhofft er sich ein neues Konzept und eine neue Gestaltung des Museums. Neben vielen ehrenamtlichen Stunden hilft jetzt auch die Stiftergemeinschaft der Sparkasse, das Projekt umzusetzen.

Der Reit- und Fahrverein Taufkirchen bietet seit 1996 neben dem Reitsport auch therapeutisches Reiten an. "Die Spende aus der Sparkassenstiftergemeinschaft fließt in unser Therapieangebot, das wir ausschließlich über Spendengelder finanzieren", erklärt die Vereinsvorsitzende Sosa Balderanou-Menexes. Auch die Vorstandsmitglieder des Behinderten- und Versehrtensportvereins Erding, Thilo Wendisch, Walter Hellinger und Gertraud Schachtner, freuen sich über eine Spende in Höhe von 1500 Euro. Mit 200 Mitgliedern und Angeboten wie Gymnastik, Snowbike oder Wassergymnastik ist dieser Verein sehr engagiert und kooperiert mit dem TSV Erding und der Katharina-Fischer-Schule. 1500 Euro bekommt auch die Vitalsportgruppe der SpVgg Altenerding, die durch ihre Vorstandsmitglieder Erich Neueder, Roland Hüttner und Rudolf-Albert Kirmeyer vertreten waren. Ausgebildete Übungsleiter dieser anerkannten Herzsportgruppe für kardiologische Prävention und Rehabilitation unterrichten sieben Gruppen mit jeweils bis zu 15 Personen in Erding. Um das Angebot weiterhin in dieser hohen Qualität bieten zu können, ist auch dieser Verein auf finanzielle Hilfen angewiesen.

"Dank Ihres Engagements sind solche Projekte erst möglich." Mit diesen Worten honorierten Michael Utschneider und Willy Neupärtl die Arbeit und den persönlichen Einsatz der Vertreter dieser Vereine. "Und wir freuen uns, wenn wir Sie dabei finanziell unterstützen können." Seit 2012 hat die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Erding-Dorfen bereits mehr als 50 000 Euro an gemeinnützige Projekte in der Region ausgeschüttet.