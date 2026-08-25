Zum Hauptinhalt springen

Sommerspiele 2029 in BayernErding und Bamberg wollen die Special Olympics austragen

Das Archivbild zeigt einen Schwimmwettbewerb im Rahmen der Special Olympics Bayern in Passau.
Das Archivbild zeigt einen Schwimmwettbewerb im Rahmen der Special Olympics Bayern in Passau. Stadt Passau

Das Bewerberfeld ist inzwischen auf zwei Orte geschrumpft. Im Herbst entscheidet sich, ob Erding oder das deutlich größere Bamberg die Sommerspiele 2029 austragen darf.

Von Regina Bluhme, Erding

SZ bei Google bevorzugen

Zwei Städte in Bayern bewerben sich um die Ausrichtung der Special-Olympics-Sommerspiele 2029: Erding und Bamberg. Das hat der Verein Special Olympics Bayern nach Ende der Bewerbungsfrist mitgeteilt. Inklusionsministerin Ulrike Scharf (CSU) dankte am Dienstag allen Bewerbern für ihren Einsatz um das Turnier für Menschen mit geistiger Behinderung.

Dass sich die Große Kreisstadt Erding für die bayerischen Special Olympics 2029 bewerben will, hatte der Stadtrat in der Juli-Sitzung einstimmig beschlossen. Erding, mit knapp 40 000 Einwohnern halb so groß wie Bamberg, verfüge über „glänzende Rahmenbedingungen“, sagte Oberbürgermeister Max Gotz (CSU). Als Beispiel nannte er fünf Sporthallen „in Topausstattung“.  Das Sepp-Brenninger-Stadion beispielsweise dient regelmäßig als Trainingsstätte für die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft sowie den Bayerischen Leichtathletik-Verband.

Bei dem inklusiven Sportevent werden laut Veranstalter bis zu 1500 Athleten und Athletinnen mit geistiger Behinderung erwartet. Sie treten in 15 Sportarten an. Insgesamt rechnet Special Olympics Bayern mit rund 3000 Teilnehmenden.

„Die Entscheidung fällt im Herbst, aber schon heute sind alle Sieger, weil sie sich in den Dienst der Inklusion stellen und sie aufs Siegerpodest heben“, so Staatsministerin Scharf in einer Pressemitteilung. Nach wie vor würden vergleichsweise wenig Menschen mit einer Behinderung beziehungsweise einer geistigen Beeinträchtigung Sport betreiben. Die nächsten Special Olympics Winterspiele finden vom 18. bis 21. Januar 2027 in Sonthofen und Umgebung statt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Sport
:Ein 16-Jähriger, der über Wasser schweben kann

Wie Moritz Schleicher aus dem oberbayerischen Aufkirchen Weltmeister im Surfen wurde – und sein Verein SV Wacker Burghausen abseits der Küste erfolgreich deutschen Surfer-Nachwuchs betreut.

SZ PlusVon Regina Bluhme

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite