15. Oktober 2018, 17:36 Uhr SPD in Erding Zurück auf Anfang

Da standen sie offenbar noch unter Schock: Seltsam gut gelaunte SPD-Politiker am Wahlabend in ihrem Büro am Hofmarkplatz.

Das Nachdenken hat eingesetzt nach dem historisch schlechten Ergebnis in der Landtagswahl. Ulla Dieckmann fordert eine klarere Linie der Parteispitze - bis zu einem möglichen Ausstieg aus der Regierung

Von Marianne Westenthanner, Erding

Unter sieben Prozent im gesamten Landkreis: Das Ergebnis der SPD bei den Landtagswahlen und insbesondere der Erdinger SPD um Direktkandidatin Gertrud Eichinger ist desaströs. Selbst in der Gemeinde Ottenhofen, deren Bürgermeisterin Nicole Schley als einzige im Landkreis der SPD angehört, fiel der Wert auf unter zehn Prozent. Nun wird im gesamten Landkreis Bilanz gezogen. Klar ist: Die Erdinger Kandidaten sehen vor allem die Bundesebene in der Verantwortung.

"Es hat sich ja schon lange abgezeichnet, dass das Ergebnis nicht berauschend wird. Aber noch hinter der AfD zu liegen, das tut schon weh", resümierte Leon Kozica, Kreisvorsitzender der Jusos. Die Landtagskandidatin und dritte Landrätin Gertrud Eichinger haderte mit den eigenen Entscheidungen: "Es ist ein bitteres Ergebnis, auch für mich persönlich." Nicht einmal ihr Bekanntheitsgrad als Landrätin und Kreisrätin habe ihr Abschneiden verbessert. Eindringlich warnte sie ihre Partei vor dem Versuch, der Katastrophe mit einer Reform entkommen zu wollen. "Es ist ganz klar, dass die SPD bei Null anfangen muss", betonte sie. "Wir müssen ganz neu auf die Wähler zugehen, sie nach ihren Anliegen fragen und dann für uns als Partei definieren: Worin können wir unseren Anteil ausmachen?"

Die Bezirkstagskandidatin Ulla Dieckmann sieht den Grund für den Absturz im allgemeinen Trend. "Die SPD und ihre Politik ist momentan einfach nicht gefragt, das zeichnet sich in ganz Deutschland ab." Dagegen könne man als einzelner Kandidat auch angesichts der Konflikte in der Bundespolitik nur schlecht ankämpfen. Dort sieht sie nicht nur ihre eigene Partei in der Verantwortung: "Horst Seehofer hat der ganzen großen Koalition geschadet, das muss man deutlich sagen." Gerade der Konflikt in der Asylpolitik und das unentschlossene Auftreten der SPD hätten dem Image der Partei nachhaltig geschadet, die Konsequenzen seien nun sichtbar geworden. Sie plädierte für eine klare Linie in der Parteispitze und erklärte: "Ich habe nach der Bundestagswahl gegen die große Koalition votiert, und ich fürchte, ich hatte damit Recht." Die SPD müsse auch in der Regierung konsequent an ihren Werten und Zielen festhalten - entweder mit einem Ausstieg aus der Koalition oder mit einem einheitlichen Kurs in der Zusammenarbeit mit der Union.

Nicht nur die Konflikte in der Bundesregierung, auch die bayerische SPD ist laut Dieckmann mitverantwortlich für das Debakel: "Die Wähler erwarten andere Themen, das sollte nun klar und deutlich sein." Beispielsweise das Thema Wohnungsbau sei zwar von der SPD aufgegriffen worden, aber nicht beim Wähler angekommen. Das müsse sich nun ändern, fordert sie. Dennoch sieht sie den Handlungsbedarf nicht in den Kreisverbänden. "Ich habe im Wahlkampf in Erding nichts erlebt, was schlecht gelaufen wäre", betont sie. Der Spielraum sei aber zu gering, um einen bundesweiten Trend aufzuhalten. Mit personellen Konsequenzen im Landkreis Erding sei vorerst nicht zu rechnen.

Einen Erfolg konnte die Bezirkstagskandidatin verzeichnen: In der Stadt Erding erreichte sie ein zweistelliges Ergebnis, in ihrer Heimatgemeinde Wörth eine Mehrheit von 33 Prozent. "Das ist etwas, was mich persönlich sehr freut", auch wenn das ein verschwindend geringer Erfolg im Vergleich zum erschütternden Ergebnis der Landtagswahlen sei. Einen positiven Aspekt konnte auch Eichinger der Wahl abgewinnen: "Ich hatte gehofft, dass die AfD unter 15 Prozent bleibt. Dass das auch so gekommen ist, birgt eine gewisse Erleichterung." Damit sei der Methode der AfD, Zustimmung durch die Ängste der Wähler zu erlangen, eine Grenze gesetzt. "Der Höhenflug ist hoffentlich vorbei."