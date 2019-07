28. Juli 2019, 17:46 Uhr Sinnflut in Erding Zum Genießen

Bei tropischen Temperaturen startet das Festival und reißt die Besucher mit

Von Antonia Steiger

Es war ein Start mit Vollgas: Als am Freitag das 26. Sinnflut-Festival auf dem Erdinger Volksfestplatz losgegangen ist, herrschten noch spätabends Temperaturen von mehr als 30 Grad. Die Besucher strömten in Scharen auf das Gelände, schlängelten sich aneinander vorbei, suchten einen freien Platz auf den vollbesetzten Bänken - und gaben vermutlich alle zusammen bereits am ersten Abend ein kleines Vermögen für kühle Getränke und Snacks aus. Den vorerst letzten wirklich heißen Abend wollten Tausende von Besuchern bei guter Musik und inmitten Gleichgesinnter verbringen. Und sie wollten sich das erste richtiges Highlight nicht entgehen lassen, das der erste Einzelhändler am Ort, das Gewandhaus Gruber, dem Publikum bescherte: eine anspruchsvolle und rasante Modenschau, die die Zuschauer mitriss. Das zweite Highlight folgte am Samstagabend: Die Rockagillys aus Maitenbeth ließen auf der Bühne die Fetzen fliegen, ihre Fans und alle die, die es seit diesem Samstagabend sind, hielt es dabei nicht mehr auf den Bänken.

Noch bis kommenden Sonntag wird dieses Sinnflut-Festival Erding wieder im Griff haben. So lange es nicht regnet - und das tut es bislang sehr viel spärlicher als erwartet und von diversen Wetter-Apps prognostiziert - können sich die Erdinger täglich an den Buden vorbeitreiben lassen. Sie können sich sattessen mit Dingen, die sie sonst nicht serviert bekommen - afrikanisch oder vegan - und sie können trinken, was sie auch sonst trinken - Bier, Apfelschorle und Aperol. Die Stände bieten eine reiche Auswahl an Dingen, die verzichtbar, aber schön sind: Windspiele, Traumfänger, Mosaikarbeiten und Schmuck verschiedener Machart. Auch die 26. Auflage des Festivals hat das zu bieten, für das es seit Jahren in Erding geliebt wird: Freiluftgastronomie, einen lässigen Lebensstil, Musik und Tanz zum Nulltarif und ein reichhaltiges gastronomisches Angebot. Aber auch ein paar Neuerungen sind dabei, zum Beispiel ein Friseur, der seine Einnahmen am Ende dem Marienstift Dorfen spenden wird, und ein Schamane, um dessen kleines Zelt die meisten Erdinger am ersten Wochenende noch einen Bogen gemacht haben. Aller Anfang ist schwer.

Es ist ein Fest nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Dass es nicht ein Handy oder anderen elektronischen Krimskrams braucht, um kleine Mädchen und Buben glücklich zu machen, ist täglich am Sinnflut-Eingang an der Schützenstraße zu besichtigen. Es reicht ein riesiger Sandhaufen, auf dem Kinder rumklettern und in dem sie hemmungslos graben dürfen, um sie glücklich zu machen. Ganz ohne Nörgelei.