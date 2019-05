20. Mai 2019, 09:39 Uhr Polizeibericht Tödlicher Unfall

48-jährige Busfahrerin stirbt nach Kollision mit einem Pkw

Eine 48-jährige Busfahrerin aus dem Landkreis Landshut ist bei einem schweren Unfall am Sonntagabend im Gemeindebereich Taufkirchen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr bei Jakobrettenbach, an der Kreuzung der Kreisstraßen ED 26 und ED 13. Der 28-jährige Fahrer eines Personenwagen hatte nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Polizeiinspektion Dorfen offenbar die Vorfahrt missachtet. In der Kreuzung stieß sein Auto mit dem Omnibus zusammen. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab. Die Fahrerin des Busses, der nicht mit Fahrgästen besetzt war, erlitt laut Polizeiangaben so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Personenwagen und sein 27-jähriger Mitfahrer wurden von Rettungsdiensten in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die zwei Männer verletzt sind, konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden komplett gesperrt.