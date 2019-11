Hoher Sachschaden ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Römerstraße in der Ortschaft Notzing entstanden. Gegen 23.45 Uhr war ein 42-jähriger Autofahrer auf der Römerstraße von Moosinning kommend unterwegs. Er wollte die Kreuzung geradeaus Richtung Oberding überqueren. Dabei übersah er das von links kommende vorfahrtsberechtigte Auto eines 26-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto des Unfallverursachers an die Hauswand des dortigen Hotels geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30 000 Euro.