1. März 2019, 22:02 Uhr Neufahrn Zombie-Jagd im leeren Raum

Neue Virtual-Reality-Welt am Römerweg pünktlich eröffnet

Die eigens aus Australien eingeflogenen Spezialisten haben ganze Arbeit geleistet: Pünktlich zum 1. März konnte im Gewerbegebiet am Römerweg die "erste Zero Latency VR Location in Deutschland" eröffnet werden. Der Erdinger Unternehmer Martin Gritz hat seinen Komplex, in dem es neben dem Kino bereits jetzt weitere Freizeitangebote gibt, für die Virtual-Reality-Welt um einen langen Anbau im Obergeschoss erweitert. Dort befindet sich nun eine 200 Quadratmeter große Spielfläche.

Dafür, dass der fast leere Raum im Kopf der Besucher zur Fantasiewelt wird, sorgt aufwendige Technik. Jeweils bis zu acht Spieler werden mit Helmen samt Brillen und Headsets ausgestattet und bekommen Westen mit einem kleinen Computer. Damit können sie sich frei auf der Spielfläche bewegen und als Team virtuelle Herausforderungen meistern. Das können zum Beispiel Weltraummissionen oder Verteidigung gegen Zombie-Attacken sein. Bei dem System des australischen Technologieunternehmens Zero Latency, das als Weltmarktführer in diesem Bereich gilt, funktioniert das völlig ohne Kabel.

Ein Mehrspieler-VR-Spielsystem ohne Kabel habe es bisher in Deutschland noch gar nicht gegeben, betont Korbinian Gritz. Der Neffe von Martin Gritz betreibt die Anlage. Die reine Spielzeit beträgt jeweils 30 Minuten, jeder Besucher zahlt 39 Euro. Die neue Attraktion soll zunächst donnerstags und freitags von 17 Uhr bis Mitternacht sowie samstags und sonntags von zehn Uhr bis Mitternacht geöffnet sein.