28. April 2019, 22:29 Uhr Neufahrn Angebrannte Pizza löst Feuerwehreinsatz aus

Ein 28-jähriger Neufahrner war am Samstag so betrunken, dass er nicht einmal einen Feuerwehreinsatz in seiner eigenen Wohnung mitbekommen hat. Gegen 22.50 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen starker Rauchentwicklung in die Fritz-Walter-Straße gerufen worden. Da niemand aufmachte, öffneten sie die Tür mit technischem Gerät. Der 28-Jährige lag währenddessen auf der Wohnzimmercouch und schlief. Auch das Piepen des Rauchmelders weckte ihn nicht. Den Rauch hatte eine im Ofen vergessene und mittlerweile angebrannte Pizza verursacht. Der Mann kam aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung ins Krankenhaus. Gesundheitliche Schäden durch den Rauch dürfte er nach Polizeiangaben nicht erlitten haben. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz.

Damit nicht genug: Als das Handy des nicht ansprechbaren Mannes klingelte, nahm ein Polizeibeamter das Gespräch an. Es stellte sich heraus, dass das Gerät einem 15-jährigen Neufahrner etwa eine halbe Stunde zuvor in einem Pub gestohlen worden war. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.