22. Juli 2019, 17:32 Uhr Neue Turnhalle für Anne-Frank-Gymnasium Jetzt also doch

Erst abgesagt, nun wieder im Spiel: Beim Bau der neuen Trainingsstätte soll es eine Beteiligung der Stadt Erding geben und damit Nutzungsrechte für die örtlichen Vereine

Von Regina Bluhme, Erding

Beim geplanten Neubau der Dreifachturnhalle am Erdinger Anne-Frank-Gymnasium (AFG) haben sich als Träger der Landkreis Erding und die Regierung von Oberbayern offensichtlich endlich einmal ausgesprochen. Vor kurzem noch sah Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) nämlich das Projekt in Frage gestellt. Jetzt erklärte Bayerstorfer der SZ: Die Regierung verlange kein neues Gutachten, die Stadt Erding könne sich finanziell am Bau beteiligen und werde dafür einen exklusiven Nutzungsvertrag erhalten.

Laut Landrat Bayerstorfer stellt ein Zuschuss der Stadt für die Schulturnhalle kein Problem mehr dar, denn es würde die Förderung durch die Regierung von Oberbayern um maximal 50 000 Euro verringern, so Bayerstorfer am vergangenen Freitag. Das ist offensichtlich eine verschmerzbare Summe. Die Regierung von Oberbayern schreibt auf Nachfrage der SZ, eine finanzielle Beteiligung eines Dritten an einer Baumaßnahme des Kreises führe "in der Regel zu einer geringfügigen oder oftmals auch keiner Reduzierung der Fördersätze". In der Praxis seien Fälle dieser Art aber äußerst selten, fügt die Pressestelle hinzu. Für ihren finanziellen Beitrag werde der Landkreis mit der Großen Kreisstadt Erding einen "exklusiven Nutzungsvertrag" abschließen, kündigte Bayerstorfer an. Erding sucht bekanntlich schon länger für seine Vereine Trainingsmöglichkeiten. In den Geislinger Ängern baut die Stadt gerade selbst eine Dreifachhalle. Oberbürgermeister Max Gotz war bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Dass die AFG-Turnhallen, es handelt sich um drei Einzelgebäude, in die Jahre gekommen sind und durch eine neue Dreifachturnhalle ersetzt werden sollen, ist Konsens. Es soll eine Trainingshalle werden und auf keinen Fall eine Wettkampfstätte mit großer Tribüne, so Bayerstorfer.

Im Zuge des Neubaus am AFG war immer auch eine Erweiterung der Schulräume geplant. Das Raumdefizit war schon 2015 Thema. Ursprünglich sollten Dreifachturnhalle und Erweiterung zum Beginn des Schuljahres 2019/20 fertig sein. Eine Vorplanung durch ein Erdinger Ingenieurbüro war im Januar 2016 bereis im Bauausschuss vorgestellt worden. Das Konzept wurde einstimmig befürwortet.

Doch es zieht sich. Einmal musste über den Zuschuss der Stadt Erding beraten werden, dann wollte der Schulträger Landkreis wegen der Wiedereinführung des G9 den Raumbedarf am AFG neu ermitteln lassen. Vor kurzem nun sah es auf einmal ganz schlecht aus für das Projekt. Ende Juni hat der Erdinger Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) im Stadtrat Erding folgendes erklärt: Die Stadt habe vorgehabt, den Bau mit einer Einmalzahlung zu unterstützen und sich somit Belegungsplätze zu sichern. Nun habe die Regierung von Oberbayern geschrieben, dass sich diese städtische Zahlung negativ auf den staatlichen Fördersatz auswirken würde, das heißt dieser würde eventuell geringer ausfallen. Das sei "eine nicht ganz faire Vorgehensweise", so Gotz im Stadtrat. "Damit hat sich die Sache erledigt".

Wenig später, Anfang Juli im Kreisausschuss, hatte Landrat Martin Bayerstorfer auf Nachfrage von Kreisrätin Gertraud Eichinger (SPD) erklärt, dass die Regierung von Oberbayern den Neubau an sich in Frage stelle. Die Behörde verlange eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, dass ein Neubau günstiger komme als eine Sanierung der bestehenden Hallen. Ohne diesen Nachweis gebe es keine staatlichen Zuschüsse.

Über diese Aussage von Bayerstorfer zeigte sich dann die Regierung von Oberbayern in einer öffentlichen Stellungnahme sehr erstaunt: Der Neubau sei schon aus rein sportfachlichen Grünen notwendig und förderfähig. Einer Prüfung bedürfe es daher nicht. Das sei dem Landratsamt mehrfach mitgeteilt worden. Landrat Bayerstorfer betonte gegenüber der SZ, erst vor kurzem davon erfahren zu haben. Er könne sich das Ganz nur so erklären, dass der zuständige Sachbearbeiter der Kreisverwaltung im Krankenstand war und ihn deswegen die Informationen verspätet erreicht hätten.

Währenddessen werden die drei Sporthallen am Anne-Frank-Gymnasium nicht jünger. Die älteste Halle wurde 1960/61 gebaut, die zweite 1968/69 und die jüngste ist Baujahr 1976/77. Wobei Schulleiterin Helga Wenzel nicht müde wird zu betonen, dass ihr die Raumerweiterung mindestens ebenso am Herzen liegt wie die neuen Sportgebäude. "Turnhalle plus Erweiterung - wir wollen beides und beides ist sinnvoll", sagte Landrat Bayerstorfer. Die Erweiterung werde nun noch "angepasst" an das wiedereingeführte G9. Sie habe die neuen Schülerprognosen bereits dem Landratsamt dargelegt, sagt Helga Wenzel. "Von unserer Seite ist der Bedarf auf jeden Fall da."