14. Januar 2019, 17:05 Uhr Narrhalla Erding Glanzvoller Auftakt

Ausverkaufter Galaball in der Stadthalle: Pointierte Reden, lustige Sketche und schwungvolle Tanzvorführungen begeistern das Publikum

Von Peter Bauersachs, Erding

Glanzvoller Auftakt des Erdinger Faschings: Beim ausverkauften Galaball der Narrhalla in der Stadthalle erlebten die festlich elegant gekleideten Besucher bei der Inthronisation einen kunterbunten Start in den Fasching. Eine pointierte Prinzenrede, ein lustiger Sketch und schwungvolle Tanzvorführungen begeisterten das Publikum. Es wurde viel gelacht und fleißig getanzt. Der vergnügliche Abend endete erst weit nach Mitternacht.

Höhepunkt der rauschenden Ballnacht war der glanzvolle Auftritt des Prinzenpaares Melissa (Glück) I. von Hopfensaft und Dirndlschaft mit Prinzgemahl Dominik I. (Beierl) von Motor und C-Rohr. Das Publikum freute sich über ihren schwungvoll dargebotenen Walzer mit anschließender Zugabe, ein flotter Gruppentanz mit sportlichen Akzenten. Dem stand auch der fetzige und heuer besonders gelungene Auftritt der 19-köpfigen Prinzengarde nicht nach, die von Susann Mair trainiert wird. Beeindruckend war auch der rasante Auftritt von Annalena Hennig, die als Funkenmariechen mit artistischen Einlagen über die Tanzfläche fegte. Narrhallapräsident Stefan Neumaier führte souverän durch das kurzweilige Programm des Galaballes, der zum 30. Male stattfand. Viel zum Lachen gab es bei der offiziellen Ansprache des Prinzenpaares, das humorvoll-kritisch Begebenheiten aus der Erdinger Kommunalpolitik aufs Korn nahm wie beispielsweise das Verkehrschaos bei der Therme, die fehlende Anbindung zum Flughafen, bezahlbarer Wohnraum und der "missglückte" Erdinger Christkindlmarkt, bei dem heuer vier Erdinger Traditionsfieranten fehlten. "Oh wie peinlich, oh wie arg war heuer der Glühwürstlmarkt".

Riesigen Applaus ernteten auch die Jungelfer für ihr Finale des Programms mit Tanz, dem Sketch "Jungfernfahrt des Narrenschiffes" und dem humorvollem Männerballett Lieselotten. Das sehenswerte Programm der Narrhalla sollte man sich nicht entgehen lassen. Möglichkeiten dazu hat man am 9. Februar bei der maskierten Festsitzung mit Verleihung des Reiher-Ordens an Weißbräuchef Werner Brombach. Der Reiherorden der Faschingsgesellschaft Narrhalla Erding wurde von 1973 bis 1992 unregelmäßig an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche oder geistige Leistungen in besonderem Maße um die Pflege von bodenständigem Humor sowie von Geselligkeit und Unterhaltung verdient gemacht haben. Weiter geht es am Samstag, 23. Februar, beim Schwarzweiß-Prinzenball. Diese Veranstaltungen finden in der Stadthalle statt. Auch am Sonntag, 3. März, bei der Narrenschranne auf dem Schrannenplatz zeigt die Narrhalla ab 13.30 Uhr auf dem Schrannenplatz ihr Programm. Erdings Fasching endet beim Moosgeistertreiben ab 14 Uhr am Faschingsdienstag, 5. März in der Innenstadt. Dann kehren sich die Dinge um: Das Oberste wird zum Untersten, statt feiner Kleider und Kostüme übernehmen schaurige grüne Gestalten die Innenstadt. Das sind die Moosgeister, die mit den Perchten nachempfundenen Masken durch die Lange Zeile ziehen. Nachdem sie zu Beginn des Faschings erweckt wurden, werden sie am Faschingsende aus der Stadt vertrieben.