27. Juni 2019, 22:01 Uhr Mitten in Moosburg Flohzirkus im Freibad

Von Badenacht zu Hundeevent: Auf ein Hallenbad müssen alle noch etwas warten, aber auch in einem Freibad lässt sich allerhand verwirklichen

Kolumne von Alexander Kappen

Das große Thema, klar, das ist in Moosburg eigentlich das neue Hallenbad. Aber erstens ist das noch lange nicht gebaut. Und zweitens ist es jetzt Sommer und so heiß, dass eine Diskussion übers Schwimmen in einer stickigen Halle eher weniger im Trend der Zeit liegt. So beraten die Moosburger im Internet, was man denn alles anstellen könnte, um das Freibad attraktiver zu machen.

Etwa darüber, ob eine Badenacht wie in Steinberg nicht auch in Moosburg ganz schick wäre. In Steinberg kann man am Samstag bis 22 Uhr schwimmen, geöffnet hat das Freibad gar bis 23 Uhr. Am Kiosk gibt es "leckere Grillspezialitäten". Mal abgesehen von der Frage, ob nicht mindestens auch ein vegetarisches, wenn nicht sogar ein veganes Gericht angeboten werden sollte, hegen die Internet-User ihre Zweifel, ob man in der Stadt überhaupt offen für Neues ist und so was "auf die Reihe bringt". Nichtsdestotrotz fänden viele die Idee gut - auch wenn sie aus ökologischer Sicht natürlich fragwürdig ist. Gewiss müsste das Freibad aufgrund irgendeiner Sicherheitsverordnung zu später Abendstunde ordentlich ausgeleuchtet werden, damit man - die Wampe voll mit Halsgrat oder Tofu-Burger - nicht im Dunkeln ins Becken plumpst und untergeht. Aber kann man das ruhigen Gewissens machen? Hat nicht grade erst der Stadtrat beschlossen, auf eine Beleuchtung der neuen Isarbrücke zu verzichten, damit keine Insekten angelockt werden und sich, von den vielen LED-Lampen geblendet, den Kopf am Brückengeländer stoßen? Eben.

Dann doch lieber Hundebadetag. Okay, der wertet das Freibad nicht unbedingt auf, nur für die "Fellnasen", die ja auch in keinem Weiher in der Umgebung baden dürfen, wie moniert wird. Außerdem, so der Vorschlag, sollen die Vierbeiner erst am letzten Badetag der Saison ins Wasser dürfen. So besteht nicht die Gefahr, dass das kraulende Krampfadergeschwader den Flohzirkus in die Wolle kriegt, den Nachbars Lumpi dort am Vortag hinterlassen hat. Allerdings: Ein paar Tage nach dem Saisonende findet im Moosburger Freibad der Isarman-Triathlon statt. Wäre also noch zu klären: Lässt man die Hunde nach den Triathleten ins Wasser? Davor? Oder gleichzeitig? Und dürfen die Hunde nur schwimmen? Oder auch mit zum Radeln und Laufen?