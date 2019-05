31. Mai 2019, 21:55 Uhr Kulurtipp Museumssonntag

Freier Eintritt in der Ausstellung

Das Museum Franz Xaver Stahl hat am Sonntag, 2. Juni, von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Zu sehen ist die ständige Ausstellung mit Gemälden von Franz Xaver Stahl (1901-1977) und Johann Georg Schlech (1899-1952) im Erdgeschoß. Außerdem ist derzeit in den Sonderausstellungsräumen im Erdgeschoß die Ausstellung "Hiasl Maier Erding - Skizzen, Studien und Briefe aus dem Nachlass" zu sehen. Mit dieser Ausstellung wird an das 125. Geburtsjahr Hiasl Maiers (1894-1933) erinnert. Der Luftschutzkeller aus den frühen 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ist ebenfalls zu begehen. Es werden kurze Führungen angeboten.