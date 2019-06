27. Juni 2019, 22:02 Uhr Kulturtipp Nouvelle musique

Konzert der Band SOL

"Musik an einem Sommerabend" - unter diesem Motto steht das Konzert der Band SOL, die an diesem Abend Flamenco, Jazz, Gipsy, Worldmusic, Folk zum Besten geben wird. Das Konzert findet am Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr im Biergarten des Gasthofs Weber in Bockhorn statt. Bei schlechtem Wetter wird das Ganze nach innen in den Gasthof verlegt. Der Eintritt ist frei.