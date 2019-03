1. März 2019, 22:02 Uhr Kleine Lösung günstiger Neue Stromladesäule in Dorfener Altstadt

Vor fast zwei Jahren hatte der Dorfener Stadtrat beschlossen, mit der Installierung einer Schnellladesäule in der Altstadt einen Beitrag zur Förderung der E-Mobilität zu leisten. Der Stadtrat ging positiv gestimmt an die Sache, weil auch Zuschüsse aus einem Förderprogramm des Bundes winkten. Doch so verlockend, wie es schien, war es dann doch nicht. Im Kleingedruckten des Förderprogramms stand, dass es nur Geld für eine Schnellladesäule mit maximaler Leistung gebe. Als die Stadtverwaltung nachforschte und nachrechnete, zeigte sich, dass solch eine Power-Säule inklusive der Verlegung einer eigenen und notwendigerweise extrem leistungsstarken Gleichstromleitung fast 90 000 Euro kosten würde. Das war der Stadt dann doch etwas zu teuer, nur damit ab und an ein Tesla auf der Durchfahrt zum Stromtanken vorbeikommen könnte, um nach wenigen Minuten wieder weiter zu brausen.

Eine normale Ladesäule, an der ein kleines E-Auto in etwa zwei Stunden volltanken kann, erschien dem Umwelt-, Natur- und Klimaausschuss des Dorfener Stadtrats nun als vernünftigere Lösung. Diese Art Ladesäule, von der es schon welche am Bahnhof, bei den Stadtwerken und neben der "Kramerei am Kreisel" gibt, kostet nur 10 000 Euro. Da es für normale Ladesäulen Zuschüsse vom Freistaat gibt, reduzieren sich Anschaffungskosten für die Stadt voraussichtlich auf 6000 Euro. Die neue Ladesäule wird am Marienplatz eingerichtet. Nach einer aktuellen Erhebung der Stadtwerke werden die Ladesäulen in Dorfen mit steigender Tendenz genutzt.