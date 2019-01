14. Januar 2019, 22:00 Uhr In Schlangenlinien unterwegs Mit 2,5 Promille am Steuer

In Schlangenlinien ist ein Auto am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr auf der Grafinger Ortsumfahrung im Landkreis Ebersberg unterwegs gewesen. Dies fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer auf, der die Polizei informierte und dem Wagen folgte. Dessen Fahrer setzte seine unsichere Fahrt über Steinhöring und Abersdorf bis zur B12 in Richtung Maitenbeth fort. Hier kam er teilweise sogar auf die Gegenfahrbahn. Auf der B12 zwischen Hohenlinden und Maitenbeth wurde der Golffahrer um 21.18 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Ebersberg angehalten. Sie bemerkten sofort den erheblichen Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen aus Sankt Wolfgang. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein ist der Mann erst einmal los, außerdem erwartet ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sollten Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des 45-Jährigen gefährdet worden sein, bittet die Polizeiinspektion Ebersberg um Hinweise unter Telefon 08092/8268-0.