7. September 2018, 15:16 Uhr Im Weißbräuzelt am Montag Aus erster Hand

OB Max Gotz erwartet viele Zuhörer beim Besuch von Bundesinnenminister Seehofer

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kommt am Montag, 10. September, ins Festzelt des Erdinger Weißbräus. Die Große Kreisstadt ist eine der wenigen Stationen, die der ehemalige bayerische Ministerpräsident im Wahlkampf in Bayern einlegt. Erdings Oberbürgermeister und CSU-Wahlkampfmanager Max Gotz geht davon aus, dass sich Seehofer, der gerade mit seinen Aussagen zu Migration für Schlagzeilen sorgt, auch zu lokalen Themen äußern wird.

Der Besuch des Bundesinnenministers sei "eine Auszeichnung", sagt Max Gotz. Seehofer nehme in Erding einen der ganz wenigen Termine wahr, und das sei sicher im Wesentlichen der Verbundenheit mit Ulrike Scharf, der ehemaligen bayerischen Umweltministerin und jetzigen CSU-Landtagsabgeordneten, geschuldet. "Denn sie ist eine umtriebige und fleißige Wahlkämpferin."

Seehofer werde sicher auch Erdinger Themen ansprechen, ist Gotz überzeugt. Schließlich habe die Staatsregierung die Große Kreisstadt "beim S-Bahn-Ringschluss enorm begleitet".

Zu Seehofers umstrittenen Aussagen bezüglich der Krawalle in Chemnitz, erklärt Max Gotz auf Nachfrage: Er habe schon den Eindruck, dass er hier "bewusst falsch verstanden werden soll". Da er die Aussagen nicht aus erster Hand gehört habe, könne er auch dazu nichts sagen. Im Übrigen gehe er durchaus auch auf prominent besetzte Wahlkampfveranstaltungen anderer Parteien, zum einen aus Respekt, "aber auch um Informationen aus erster Hand zu erhalten und auch um zu lernen".

Erdings Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) will sich von den Inhalten der Rede Seehofers "überraschen lassen". Er ist aber auch sicher, dass der ehemalige bayerische Ministerpräsident "das eine oder andere Erdinger Thema erwähnen wird". Zum Beispiel die Infrastruktur von Straße und Schiene, wo Nachholbedarf herrsche. Die aktuellen Aussagen Seehofers will auch der Erdinger Landrat nicht kommentieren, da sie seines Wissens aus einer internen Sitzung stammten und womöglich auch nicht richtig dargestellt worden sind. Am Montag können Bayerstorfer und Gotz ihrem Parteikollegen dann live lauschen. Das Interesse an der Veranstaltung ist groß, laut Gotz liegen bereits viele Tischreservierungen vor.

Die Erdinger Polizei treffe alle nötigen Vorkehrungen, um die Veranstaltung am Montag sicher über die Bühne gehen zu lassen, sagt der Erdinger Polizeidienststellenleiter Anton Altmann. Trotz der umstrittenen Aussage Seehofers am Mittwoch, die Migration sei die Mutter aller Probleme, die bundesweit zu hitzigen Debatten führte, sind laut Altmann bislang keine Gegendemonstrationen in Erding angemeldet.