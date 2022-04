In ihrem eigenen Garten in Jettenstetten hat Birgitte Murla gerade selbst viel zu tun. Hier schneidet sie eine Strauchrose zu.

Von Matthias Vogel, Erding

Unaufhaltsam kommt sie gerade in Fahrt, die Vegetation. Täglich scheint sich das Grün zu verändern, ob am Straßenrand oder im eigenen Garten. Doch mit dem Frühling kommen auch eine Menge Fragen. Wie lassen sich Wachstum und Ernte von Obstbäumen optimieren? Wann sollen Sträucher ausgelichtet werden? Und was ist bei der Verpflanzung von Gartenstauden zu beachten, damit die Blüte im Beet hinterm Haus einen selbst, gerne aber auch Nachbarn und Passanten verzückt? Beste Tipps zum "Wann und Was?" haben wie jedes Jahr die Kreisfachberatungen der Landratsämter und die Bezirksverbände für Gartenbau und Landespflege parat.