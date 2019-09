Für alle interessierten Senioren findet am Sonntag, 15. September, eine Theaterfahrt zum Tegernseer Volkstheater statt, die vom Zweiten Bürgermeister Hans Sailer organisiert und betreut wird. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Parkplatz an der Hopfenlandhalle (Hochfeldstraße), danach am Parkplatz bei den Hopfenhallen an der Mainburger Straße. Gespielt wird das Stück "s' Klinglputzen oder s' Malheur mit der Obrigkeit" im Ludwig-Thoma-Saal. Bei einer anschließenden Brotzeit im Tegernseer Bräustüberl besteht die Möglichkeit mit den Schauspielern ins Gespräch zu kommen. Gegen 19 Uhr geht es wieder zurück nach Au. Die Fahrtkosten belaufen sich auf 16 Euro. Der Theatereintritt ist frei. Verbindliche Anmeldung mit Einzahlung der Fahrtkosten sind im Einwohnermeldeamt des Rathauses während der Öffnungszeiten möglich.