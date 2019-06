27. Juni 2019, 22:02 Uhr Freising Regelung bleibt

Wochenmarkt weiterhin an der Oberen Hauptstraße

Der traditionelle Grüne Freisinger Wochenmarkt bleibt aufgrund der baustellenbedingt weiter eingeschränkten Platzverhältnisse am Marienplatz bis auf Weiteres an der Oberen Hauptstraße zwischen Kriegerdenkmal und Sackgasse. Jeden Mittwoch und jeden Samstags finden die Besucherinnen und Besuchern dort seit einigen Wochen ihr gewohntes Frische-Angebot.

Die Freisinger Stadtverwaltung bleibt bei der Regelung, auch wenn die Sperrbaken am Marienplatz voraussichtlich mit dem letzten Juni-Wochenende aus dem Stadtbild verschwinden. Insgesamt nämlich schreiten die Arbeiten beim Umbau der Freisinger Innenstadt gut voran. In der Unteren Hauptstraße soll von kommender Woche an bereits der mittige Straßenbereich von der Weizengasse in Richtung Amtsgerichtsgasse gepflastert werden. Zeitgleich ist geplant, dass die Freisinger Stadtentwässerung die Hausanschlüsse zwischen Marienplatz und Amtsgerichtsgasse saniert.

Alle wichtigen Informationen zur Innenstadt-Neugestaltung gibt es online kompakt unter www.freising.de.