Die Polizei hat Dienstagnachmittag einen Hund aus einem überhitzten Auto auf dem Parkplatz des Klinikums befreit. Andere Autofahrer hatten das Tier in seiner misslichen Lage bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Die Streife stellte fest, dass alle Fenster des Wagens komplett geschlossen waren. Der Hund sah laut Polizeiangaben bereits sehr schwach aus und hechelte stark. Es wurde ein Parkzettel in der Windschutzscheibe gefunden, der zeigte, dass der Wagen seit über einer Stunde in der prallen Sonne stand. Die Fahrzeughalterin konnte telefonisch nicht erreicht werden. Durchsagen im Krankenhaus und bei den umliegenden Arztpraxen verliefen negativ. Der Streifenbesatzung blieb nur noch, eine Seitenscheibe einzuschlagen. Da sich im Wagen keine Wertsachen befanden, reichte es, eine Nachricht zu hinterlassen. Der Hund wurde von der Fahrzeughalterin, einer 76-jährigen Freisingerin, gegen 16.20 Uhr bei der Polizei abgeholt. Die Frau wurde belehrt. Sie war allerdings nicht die Halterin, sie hatte den Hund nur in Obhut. Die Hundehalterin befand sich im Klinikum. Der Hund hat laut Polizei alles unbeschadet überstanden.