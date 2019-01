14. Januar 2019, 22:00 Uhr Freising Lecker essen und dabei Tischmanieren lernen

Wer sich für gute Umgangsformen und Tischsitten interessiert, sollte sich die "Ess-Klasse" von Monika und Christoph Riesch in den Terminkalender schreiben: Ihr nächstes "Knigge-Dinner" findet am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr im Mercure-Hotel in Freising statt. Die Teilnehmer erwartet ein geselliger Abend mit einem Menü mit sechs Gängen und Weinen, bei dem Gastronomie-Situationen, Tischmanieren und Umgangsformen erklärt werden. Anmeldung und Informationen bei Monika Riesch, IHK-zertifizierte Trainerin für Umgangsformen, (info@monika-riesch.de; 0 81 61/98 98 22; www.monika-riesch.de).