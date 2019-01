14. Januar 2019, 22:00 Uhr Freising Große Vielfalt beim Kurzfilmfestival

Von Nora Schumann, Freising

Leif Brönnle und Fabian Wildgrube aus Dorfen haben Grund sich zu freuen: Mit ihrem Film "Zoe" haben sie den dritten Platz in der Kategorie Bairischer Kurzfilm auf dem Independent Starfilmfest in Freising belegt. "Wir haben schon Filme bei mehreren Festivals eingereicht und wurden auch schon nominiert, aber dies ist unsere erste Auszeichnung", sagt Fabian Wildgrube. Die Produktion des Low-Budget-Films sei sehr aufwendig gewesen, ergänzt Leif Brönnle, aber sie hätten viel Unterstützung erhalten, auch von der Stadt Dorfen. Der Film "Zoe" beschäftigt sich mit Fragen rund um Roboterethik und moralische Dilemmata.

Komisch, traurig, tragisch, einsam, beunruhigend, gewalttätig, witzig: Es gibt im Lindenkeller ebenso viele Stimmungen wie Filme, die sie erzeugen. Die Filme sind keine Amateurarbeiten, sie sind technisch teils sehr aufwendig produziert, von viel VFX-Animation und Videokunst bis hin zu einem Film, dessen Requisite ausschließlich aus Kartons gebaut wurde. Eine vielfältige, kreative Mischung, die den Zuschauer jedes Mal aufs Neue in einen Strudel aus audiovisuellen Eindrücken zieht. Zum Luftholen bleibt kaum Zeit, schon zieht das Bild des nächsten Protagonisten die Aufmerksamkeit auf sich.

Jan Werner, der mit Stefan Tesar das Festival veranstaltet, erklärt, nach welchen Kriterien die Filme aus den mehr als 200 Bewerbungen ausgewählt werden. Der Sehgenuss müsse passen und das Technische: "Stimmt die Originalität, die Atmosphäre, das Licht, stimmt es vom Ton, von der Filmmusik, ist es zu lang oder zu kurz geraten, wie ist die Kamera- und Regiearbeit", all das spiele für die Jury aus zehn ehrenamtlichen Mitgliedern eine Rolle. Die Platzierung erfolge nach einem Punktevergabesystem, erläutert Werner. Die Pausen zwischen den Filmblöcken werden für einen Input von anderer Seite genutzt. So spricht etwa der Filmeditor und Allgäuer Kinobetreiber Kai Erfurt über das heutige Kino- und Filmgeschäft. Er betont, dass gerade Filmfestivals und Multimediavorträge in Zeiten von Netflix immer wichtiger würden, um Leute vom Sofa wegzulocken. Erfurt formuliert einen Appell ans Publikum "Macht eure eigenen Filme!" Auch Tini Tüllmann, Filmemacherin aus Freising, gibt den Zuhörern einen Einblick in die Welt von Verleih- und Filmförderungen und in Filmemachen ohne viel Geld.

30 bis 40 Zuschauer sind für die zweite Kategorie "Musikvideo und Web-Serie" gekommen, zum Hauptfilmblock füllt sich der Saal weiter. Eine Beteiligung der Zuschauer durch einen Publikumspreis ist für die Zukunft geplant. Am 6. und 7. Juli wollen Jan Werner und Stefan Tesar ein zweitägiges Filmfestival veranstalten, bei dem auch Spielfilme gezeigt werden sollen. "Wir wollen wachsen", sagt Werner, "die Filmeinreichungen werden immer mehr".