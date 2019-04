28. April 2019, 22:29 Uhr Freising Bayerische Kletterelite in Freising zu Gast

Seit fünf Jahren gibt es das erweiterte Kletterzentrum im Freisinger Seilerbrückl nun schon - der Alpenverein findet, das ist ein guter Anlass, um dort ein Großereignis zu organisieren. Am Mittwoch, 1. Mai, trifft sich die Kletterelite des Freistaats in Freising, um bei den bayerischen Meisterschaften der Damen, der Herren und der Jugend A ihre Besten zu ermitteln. Außerdem findet ein Qualifikationswettbewerb zur bayerischen Meisterschaft für die Jugend B statt. Insgesamt werden an die 100 Starter erwartet. Nach etlichen regionalen Wettbewerben und Wettkämpfen für Schüler und Jugendliche messe sich erstmals die Elite in der Domstadt, heißt es in einer Mitteilung des Alpenvereins.

Größte Herausforderung für einen solchen Wettkampf dürfte der Routenbau sein. Die Freisinger "Schrauber" um Dominik Winkler zeigen sich jedoch zuversichtlich, dass sie den Athleten anspruchsvolle Aufgaben präsentieren können. Einige Lokalmatadoren werden die Freisinger Farben vertreten. So wird Thomas Knoche, als Jugendlicher schon Deutscher Meister, nach langer Wettkampfabstinenz in Freising bei den Herren am Start sein. Gute Chancen auf vordere Plätze dürfen sich bei den Jugendlichen Yannik Weiser und Leo Holzmann ausrechnen. Die Qualifikationen starten um 9 Uhr, die Finalwettbewerbe um 15.15 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.