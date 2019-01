14. Januar 2019, 22:00 Uhr Freising 15 Bands spielen beim Festival "Rock-Sie"

Am Samstag, 19. Januar, gibt es eine Neuauflage des beliebten Bandfestivals "Rock-Sie". Ab 18 Uhr zeigen im Jugendzentrum Vis-a-Vis in der Kölblstraße in Freising 15 Bands aus Freising und der nahen Umgebung ihr Können. Von Blues über Indie, Metal, Rock, Hip Hop, und Pop kommen unterschiedliche Musikrichtungen zum Zuge. "Jede Combo hat zehn Minuten Zeit zu performen, ob dabei gecovered oder eigener Sound gespielt wird, ist egal, Hauptsache die Bude bebt", freut sich die Stadtjugendpflege Freising als Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Spannend wird die Reihenfolge, in der die Bands spielen werden, die wird erst am Abend ausgelost. Für das Publikum bedeutet das, frühes Erscheinen ist quasi ein Muss, wenn man seine Lieblinge sehen will. Mit dabei sind folgende Bands: Mold, EBBS, Rapture, Jetlights, Chakulou, Reimbräu, Asli Cirkin (Jugendkulturpreisträgerin des Landkreises Freising 2017), Hate Show, Keep it Cloose, Steady Rolling, Daysn´Decades, Against the Grain, Marlene Mercedes, Stereo Monument.